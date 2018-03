Прядкин: le travail avec les supporters deviendra un critère de licences pour les clubs de premier league

Les Fans De « Spartacus »

© Alexis Riches/TASS

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. Le travail avec les supporters deviendra l’un des critères de licences de clubs de la Fédération de football de la premier league (premier league). A déclaré aux journalistes, le président de la premier league Sergey Прядкин.

« Nous avons reçu le plein appui du Russe de football (RFS), la ligue va prendre une part active dans les licences des clubs. En cours d’élaboration et les critères de conformité, selon lesquels l’un ou l’autre club sera considérée à l’entrée de la premier league, en plus des normes existantes de l’EURO. Et seulement après l’exécution de ces critères, deux ou trois, peut-être d’une licence », – a déclaré Прядкин.

« Parmi ces critères, il sera le travail avec les supporters, a poursuivi Прядкин. – Les gens devraient vouloir aller sur le hockey, au théâtre ou au cinéma, et boire une pinte de bière, manger de la saucisse, de donner de l’enfant dans la chambre des enfants et de s’asseoir sur le football. Au-dessus de cela et doivent travailler les clubs ».

Parmi les critères sera également des le club concerné de l’arène. « Sans les conventions et les dlais de temps, a souligné le Прядкин. – Si l’arène n’est pas adapté, le club doit en chercher une autre, mais aussi d’agir territoriale de la limitation de la région. Sinon, laisser le club a pour objectif de sortie en premier league la saison prochaine ».

En outre, les clubs doivent se conformer aux critères du point de vue du financement. « C’est une question très difficile, car le papier avec une garantie de financement à la saison ce n’est pas le document qui correspond à la réalité et garanti par l’état stable du club au cours de la saison », a déclaré Прядкин.

Selon les règles de la RFS de licences de clubs, les critères sont divisés en cinq catégories sportives, les infrastructures, кадрово administratives, juridiques et financières.