Прядкин: saison 2017/18 est devenu l’un des plus intéressantes dans l’histoire de la premier league

MOSCOU, le 13 mai. /TASS/. La saison 2017/18 du championnat de Russie est devenu l’un des plus intéressants de l’histoire de la russie de football de la premier league (premier league). Résultats de championnat pour le TASS a résumé le président de la ligue de Sergey Прядкин.

Championnat de Russie s’est terminée le dimanche les matchs de la 30-ème tour. Le champion est devenu moscou « Locomotive » (60 points), vainqueur lui médailles d’or pour la tournée jusqu’à la fin du championnat, le deuxième est devenu le CSKA (58), dans le dernier tour contourné « le Spartak » (56) et le vainqueur une place en phase de groupes de la Ligue des champions. Directement la premier league ont quitté « Activités » et « SKA-Khabarovsk », leur lieu de les occuper « Orenbourg » et samara « kuban ». Dans les matches entre les équipes de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) et de la premier league joueront « Amkar » et « Tambov », ainsi que « Anji » et de krasnoïarsk « Paris », les premières rencontres auront lieu le 17 mai, les jeux sont prévues pour le 20 mai.

« Je peux exprimer non seulement leur évaluation, mais aussi d’évaluer les fans et les professionnels, parce qu’activement avec eux communiquait les deux dernières de la tournée directement sur les matches. Très intéressant championnat, imprévisible jusqu’au dernier moment, et même dans le dernier tour, des changements ont eu lieu dans le classement. Une bataille très dure le bas » – a partagé ses impressions Прядкин.

« Le championnat a été un succès, il s’est avéré très spectaculaire. Je peux dire que ce championnat a soutenu la tendance des derniers trois ou quatre saisons, quand tout le monde pouvait gagner chaque, tout est imprévisible. Un des plus intéressants des championnats de ma mémoire. Juste envie de dire merci aux clubs et équipes de très intéressant championnat », a – t-il ajouté.

Interlocuteur TASS a noté que, comme toute grande compétition, le championnat n’a pas échappé à des problèmes. « Comme d’habitude, n’est pas été épargné, sans aspérités, mais c’est normal pour toutes les grandes compétitions. Ne veux pas préciser, je rappelle seulement que les clubs il faut penser non seulement sur les résultats, mais aussi sur les conditions de jeux, du matériel, de la façon que tu as de toi-même présentes dans l’ensemble », dit – il.

Battus même outsiders

Прядкин a partagé ses impressions sur la parole des clubs.

La « locomotive » a agi de façon stable et mérité de gagné. Il ya des problèmes de « Spartacus »: une fois n’est pas tout à fait le lancement réussi du début à agir de façon constante, mais la fin a surpris. Je voudrais noter le CSKA, qui une fois de plus se fraya un chemin dans la Ligue des champions. Intéressant et original la commande dans le « Zénith », je pense qu’ils ont besoin de temps pour stabiliser la composition et притереться les uns aux autres », estime – t-il.

« Très intéressante de la commande dans le « Dynamo », où, avec l’arrivée au poste d’entraîneur de Dmitri Khokhlova se sont ouverts à de jeunes joueurs. Stable jouent les participants permanents de la ligue et « Achmat », et « Ufa », et « l’Oural », et « l’Arsenal ». Même les « Activités » et « SKA-Khabarovsk », qui se sont envolés, parfois, ont montré un excellent jeu », a ajouté le chef de la ligue.

Championnat de Russie de la saison 2018/19 pré-débutera le 28 et 29 juillet.