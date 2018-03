Le président de la Fédération de football de la premier league Sergey Прядкин

MOSCOU, le 4 mars. /TASS/. Football club « Spartak » et « Locomotive » n’exprimaient pas les souhaits de l’annulation d’une partie de la 21 ème manche du championnat de Russie de football, les travailleurs de « Locomotive » tient du champ de jeu. Dclar aux journalistes le président de la Fédération de football de la premier league (premier league), Sergei Прядкин.

Le dimanche, « Locomotive » et « Spartacus » ont fait match nul avec un score de 0:0. Pendant les 90 minutes de la neige qui s’endormait le champ. Lors de cette plus tôt, en raison du gel a été déplacé de la Coupe de la Russie entre « Spartacus » et самарскими « les Ailes de Conseils ». Entraîneur-chef rouge-vert Yuri Mucosal a déclaré послематчевой une conférence de presse que le jeu valait la peine d’annuler.

« Aujourd’hui n’a pas été des souhaits d’annuler le match ni de l’une des équipes. Je suis reconnaissant aux travailleurs de « Locomotive », le matin, moi tout d’établir les employés. Nous avons une situation similaire avec тульским « Arsenal » et Khabarovsk, il y a passé un cyclone et tout a été recouvert de neige. Nous sommes très reconnaissants aux employés du stade, qu’ils ont maîtrisé le match et le passé, tous étaient dans des conditions d’égalité, il ne faut ni offenser », a déclaré Прядкин.

« Le ballon, qui est aujourd’hui utilisé, conçu pour l’hiver, il est de couleur jaune et est également orange. J’ai regardé les moments de la télévision, en principe, il distingue et tout est clair. Nous avons eu un accord préliminaire avec l’inspecteur du match Sergey Зуевым que si le champ balayer, nous faisons escale technique pour sa dépollution, mais nous avons réussi et il a été vu », – a déclaré le Прядкин.

« Ce match résume le diable étape dans la course au titre, tout est resté sur les mêmes positions que l’été. La seule chose, on peut noter que « Krasnodar » a maintenant 39 points et dépassé « Spartacus », le Zenit et le CSKA, mais l’intrigue reste. De plus, n’en déplaise à « Agattuso, mais dans ce jeu de « Locomotive » a perdu deux points. Si les cheminots ont reçu aujourd’hui les trois points de leur il serait très difficile de mettre la main sur, mais bien que le match pour la « Locomotive » s’est soldée par un match nul, un point de leur va plus », a ajouté le chef de la premier league.

Après 21 tours du championnat national de la « Locomotive » en tête dans le classement, en tapant 46 points. « Spartacus » est placé à la troisième place, à la traîne de cheminots sur huit points.