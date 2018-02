MOSCOU, le 27 février. /TASS/. La décision de la cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) de ukrainka, осквернившей le feu Éternel, à Kiev, est une « politiquement laid ».

Une telle opinion a exprimé mardi TASS vice-président de la Douma, Irina Printemps.

Plus tôt mardi, la CEDH a décidé que les droits de ukrainka Anne Синьковой, en 2010 пожарившей d’œufs sur le plat sur le feu Éternel et condamnée à la probation à la peine, ont été violés et a reçu de lui verser une indemnité de €4 mille

« La décision de la CEDH est une tentative de légitimer la liberté à la profanation de ceux qui, au prix de la vie a offert à l’Europe et à travers le monde, la vie et la liberté », a déclaré Printemps. À son avis, ce cas d’utilisation « peut être considérée comme l’imposition de légitimation de nouveaux crimes contre la paix et l’humanité ».

Le parlementaire estime que le verdict de la CEDH « lui-même est à la profanation des droits de millions de personnes à travers le monde, dont le sacré et immortelle est la gratitude de ceux qui sont morts en combattant contre le fascisme, et que le souvenir ». « Les tentatives de couvrir franchement pas à l’etat de droit, et politiquement le plus laid de la décision de jugement sur la liberté aussi égaré, – at-elle ajouté, rappelant que la liberté démocratique et juridique, la compréhension est le respect des sanctuaires et à l’exécution des lois.

« En outre, le seigneur de la CEDH ouvertement défié le droit international, y compris les dispositions de la Convention sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, afin de se conformer à laquelle le tribunal et a été créé », a souligné Printemps. Elle a rappelé que, en vertu de la Convention, l’exercice du droit d’exprimer librement son opinion impose des obligations et de la responsabilité prévue par la loi et nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la défense, notamment de l’ordre public. « La décision de la CEDH, la décision est contraire à tous les instruments internationaux des NATIONS unies », a déclaré le politicien.

« Je suis sûre que la profanation a été et restera dans la plupart des pays du monde un crime. Le tribunal du peuple de Nuremberg ne réussira pas à profaner la personne », – a conclu le vice-président de la Douma d’etat.