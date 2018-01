SIMFÉROPOL, le 10 janvier. /TASS/. Printemps de la coupe de la Crimée de football débutera le 3 mars pour le match симферопольским club « TSK-Tavria » et la région bahchisarajsky « Кызылташем ». Cela a été rapporté sur le site officiel de Crimée de football (SCF).

« Le championnat reprendra le 3 mars 2018, quand auront lieu les premiers matchs de la 15-ème tour de la saison 2017/18 (3-4ème tour), et la finale, le 28-ème tour, se tiendra le 2 juin », – dit dans le message.

Les matches de la 15-ème tour auront lieu les 3 et 4 mars. De kertch et de « l’Océan » prendra « Крымтеплицу », le « Sébastopol » aussi sur sa pelouse de yalta « le Rubis », et феодосийская « Kapha » – leader du championnat de la « Evpatoria ».

« Evpatoria » a terminé 2017, le leader du championnat de la Crimée, en tapant à 37 points. Suivie par le « Sébastopol » (32), « TSK-Tavria » (29), « Крымтеплица » (21), « l’Océan » (19), « Кызылташ » (14), « le Rubis » (5), « le Café » (3).

Passant le tournoi de football de Crimée de l’union a le statut spécial de l’Union des associations européennes de football et a été officiellement enregistrée à la mi-juillet 2015. Dans le tournoi participent huit équipes de différentes régions de la péninsule. Le premier championnat de la Crimée a eu lieu dans la saison 2015/16 et est terminée par la victoire du club « TSK-Tavria », dans la saison 2016/17 champion est devenu le « Sébastopol ».