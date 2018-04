Printemps des solidarités à Saint-Ghislain: le coup de pouce des jeunes à leurs aînés

Dans le cadre du « Printemps des solidarités » et afin de rompre l’isolement social des personnes âgées, la ville de de Saint-Ghislain a recruté 5 jeunes originaires de l’entité pour les accompagner durant la 2ème semaine des vacances de Pâques.

Au programme : Promenades dans le quartier, participation aux activités des maisons de repos ou réalisation de petits travaux ménagers à domicile.

Adrien, 17 ans, fait partie de ces jeunes et s’est occupé du jardin de Josiane. « Ils nous apprennent des choses : planter, désherber, bêcher. Bref, des choses nouvelles pour nous! ».

Des gestes devenus impossible à effectuer pour Josiane. « Non, c’est devenu impossible. Le jardin est trop grand », explique la retraitée. « Mon mari et moi, on veut rester ici. C’est notre petit trésor. Mais c’est compliqué. Alors quand ces jeunes peuvent s’occuper du jardin, on sait tout faire avec eux. C’est vraiment magnifique. »

Une aide précieuse qui est aussi l’occasion de discussions et d’échanges intergénérationnels. « On rentre et on boit un petit café, des sodas. On mange aussi. On dit que les jeunes sont difficiles mais ils ne sont pas tous pareils. Ils sont très polis. La dernière fois, j’ai eu un jeune homme qui s’appelait Pablo. C’était un ange. J’aurais voulu qu’il soit mon petit-fils », sourit Josiane qui fait appel à ce service 2 à 3 fois par an.

Ce job d’étudiant rapporte 200 euros par semaine aux participants. « Mais le plus important, c’est de discuter avec eux », explique Adrien. « On essaye de leur apporter un peu de réconfort, de compagnie. Parfois, ils n’ont plus personne à qui parler ».

Cette opération connait un beau succès. Tant du côté des jeunes que des séniors, les demandes sont très fortes dans la commune. » L’idée est venue suite à l’opération » Eté solidaire » qui est organisée et subsidiée chaque année par la Région wallonne « , explique Paola Gesa, coordinatrice sénior à la ville de Saint-Ghislain. » Et suite à ce succès, il y a eu une forte demande des ainés. Sur nos propres fonds, nous avons décidé d’organiser la même action au printemps et en hiver. Le planning est toujours complet tant chez les seniors que chez les jeunes. On ne sait pas satisfaire tout le monde. Mais c’est une belle expérience. Après le projet, certains jeunes restent même en contact avec les personnes âgées « .

Copyright: Pixabay – Creative Commons