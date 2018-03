Procès du député Christian Van Eyken: le tribunal incompétent pour juger un assassinat?

Le procès de Christian Van Eyken, député DéFI au Parlement flamand, a débuté ce lundi devant la 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles avec deux questions de procédure : la compétence du tribunal pour les crimes correctionnalisés et une éventuelle atteinte aux droits de la défense.

Christian Van Eyken est poursuivi pour assassinat. Le 8 juillet 2014, Marc Dellea, un homme de 45 ans, est retrouvé mort dans son lit. Le décès est signalé par son ex-épouse, Sylvia B. Le médecin de famille conclut d’abord à une mort naturelle mais deux jours plus tard, un médecin légiste constate un impact de balle au niveau du cerveau. Marc Dellea a bien été assassiné.

L’enquête va prendre du temps, mais les soupçons vont finalement se porter sur l’ex-épouse et son compagnon, à savoir Christian Van Eyken, qui est par ailleurs son employé. Le couple a en effet été repéré sur les caméras de surveillance de l’immeuble où le corps a été retrouvé quelques heures avant le décès.

L’ex-épouse est d’abord placée sous mandat d’arrêt en octobre 2015. Ensuite, l’immunité parlementaire de Christian Van Eyken est levée en janvier 2016. Mais suite à une erreur administrative, le député ne fera qu’un jour de détention préventive. Aujourd’hui, Christian Van Eyken nie toujours les faits.

« Il y a beaucoup de pièces dans le dossier qui nous disculpent »

Ce lundi, le député et Sylvia Boigelot sont arrivés main dans la main au tribunal. « J’espère que tout va bien se passer et le plus rapidement possible », a déclaré Christian Van Eyken.

Lorsque l’on lui demande s’il clame toujours son innocence, il répond : « C’est évident, rien n’a changé ».

« Il y a beaucoup de pièces dans le dossier qui nous disculpent », dira-t-il encore à l’issue de cette première matinée d’audience.

Sylvia Boigelot est sur la même ligne : « Haut et fort, je peux le crier : je n’ai rien à voir dans le décès du papa de ma fille. Rien du tout. (…) Je laisse le reste pour le tribunal ».

Tribunal incompétent ?

Pour l’ouverture de ce procès, le tribunal a d’abord invité toutes les parties à s’exprimer sur deux questions de procédure : l’une concerne la compétence du tribunal pour les crimes correctionnalisés, tandis que l’autre porte sur une éventuelle atteinte aux droits de la défense, compte tenu de l’inaccessibilité de certaines pièces du dossier pendant plusieurs mois.

Sur le premier point, la défense a soutenu que ce procès devait se tenir devant la cour d’assises et non pas devant le tribunal correctionnel, plaidant l’incompétence du tribunal correctionnel étant donné que la cour constitutionnelle a annulé, en décembre dernier, les articles de la loi Pot-pourri II qui permettaient de correctionnaliser les crimes les plus graves: le meurtre et l’assassinat.

La défense a demandé qu’à tout le moins le tribunal pose une question préjudicielle à la cour constitutionnelle pour préciser la portée de l’arrêt rendu en décembre dernier.

« Impossible de défendre correctement monsieur Van Eyken »

Quant à la potentielle inaccessibilité de pièces du dossier, Me Pierre Monville, l’un des avocats de Christian Van Eyken, a déclaré qu’il lui était « impossible de défendre correctement monsieur Van Eyken ». L’avocat déplore ne pas avoir eu assez de temps pour consulter des pièces à conviction audiovisuelles en raison de divers problèmes techniques au greffe correctionnel.

Me Monville a fait mention de divers problèmes techniques qui l’ont empêché de prendre suffisamment connaissance de pièces essentielles du dossier. Il s’agit notamment d’images de caméra de vidéo-surveillance qui montrent les deux prévenus entrer et sortir de chez la victime le jour des faits.

Les conseils des prévenus souhaitaient visionner ces images, estimant que les procès-verbaux établissant ce que les enquêteurs ont vu, eux, sur ces images n’étaient pas suffisants à l’exercice des droits de la défense.

Ils ont affirmé avoir tout d’abord pu prendre connaissance des images au greffe mais dans des conditions ne garantissant pas la confidentialité. Le greffe a ensuite mis à leur disposition un local spécial mais la consultation des images s’est arrêtée brutalement entre fin octobre et mi-janvier derniers en raison d’une surchauffe du disque dur de l’ordinateur.

Archives: Christian Van Eyken renvoyé en correctionnelle JT du 21/04/17