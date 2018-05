MOSCOU, le 4 mai. /TASS/. Réalisé par Kirill Serebrennikov, situé sous la maison de l’arrestation sur des accusations de fraude, heureux que son film « l’Été » inclus dans le concours principal 71-ème édition du festival de Cannes. Cela a été annoncé dans une interview TASS, le producteur de l’oeuvre Ilya Stewart.

Le festival se tiendra en France 8-19 mai. « Nous savons par les avocats qu’il est, bien sûr, très heureux de ces nouvelles, dit – il. – Entrer dans la compétition du festival de Cannes – un signe absolument un niveau de classe mondiale de la peinture et une autre preuve que les sicles d’argent, c’est intéressant comme auteur dans le contexte international ».

Stewart a ajouté que les films russes assez rarement marqués à ce niveau. « Nous sommes vraiment très fiers de ce que « l’Été » représente le pays à Cannes », a déclaré le producteur.

Lors de cette Stewart estime que « l’Été » assez différente de peintures, qui, traditionnellement, en attente de la Russie sur les festivals. « C’est un film sur les musiciens, qui ont une signification culturelle uniquement dans les pays russophones, a expliqué le producteur. – Toutefois, nous voyons un intérêt de l’étranger du spectateur perçoit et s’immerge dans le monde de 1981, l’Union Soviétique et de leningrad rock-club. C’est vraiment incroyablement romantique de l’époque, et je crois que le spectateur sera avec un grand intérêt à regarder nos héros ».

Selon lui, de représenter une image au festival de Cannes seront les interprètes principaux rôles dans le film – Roms Bête, Irina Starchenbaoum et Theo Yu « , ils sont rejoints par notre équipe de producteurs », a déclaré Stewart.

Dans la fédération de russie location de film Серебренникова « Été » sortira le 7 juin. Cette peinture est basée sur peu connue de l’histoire des relations de Mike Naumenko, de sa femme Natalia et Victor Tsoi. Elle se déroule en été, de 1981 à Leningrad, où sous l’influence de Led Zeppelin, David Bowie et d’autres occidentaux, les stars du rock naît du rock russe. Cet été, Victor enregistre son premier album, Mike rassemble un groupe de « Zoo ».

Kirill Serebrennikov, a déjà participé à un programme officiel du festival de Cannes à un certain regard » avec le film « l’Apprenti » (2015) et a reçu le prix François chalais. Cette récompense est le nom d’un journaliste français et кинохроникера est décerné peintures, mieux que d’autres montrant les réalités du monde moderne.