Produits cosmétiques: enquête des autorités de la concurrence belge et française

L’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence et les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence française ont procédé, après autorisation judiciaire, à des visites et à des saisies au sein d’entreprises suspectées d’avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques en France et en Belgique, annonce jeudi l’autorité française.

« Ces interventions ne préjugent bien évidemment pas de la culpabilité des entreprises concernées par les pratiques présumées, que seule une instruction au fond permettra le cas échéant d’établir », rappelle-t-elle.

Le nom des entreprises visées n’a pas été communiqué.