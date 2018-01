Professeur d’économie: « il faut réinventer notre modèle de consommation »

Le plan de restructuration annoncé par Carrefour Belgique relance le débat sur la manière dont le système de distribution fonctionne en Belgique. Selon Pierre Alexandre Billiet, professeur à la Solvay business school, la grande distribution n’arrive pas à suivre les nouvelles formes de consommation.

« Ces emplois menacés sont le prix que l’on va continuer à payer tant qu’il n’y a pas de nouvelle systématique qui s’est mise en route au niveau de la grande distribution ainsi que dans notre manière de consommer », avertit Pierre Alexandre Billiet, professeur à la Solvay business school, sur le plateau de Week-end Première.

Perte de prise de décision

Les centres décisionnels des grands groupes se trouvent généralement à l’étranger, comme c’est le cas avec Carrefour. Ce qui complique l’adaptation locale à de nouveaux systèmes économiques. En plus, la réalité belge continue à se complexifier, notamment avec les différents niveaux de pouvoir, les différentes langues. « C’est une faiblesse au niveau mondial », estime le professeur.

« À partir du moment où il y a de moins en moins de centres décisionnels en Belgique, les fournisseurs vont faire de même. Quel est l’intérêt d’avoir un CEO en Belgique s’il n’a pas d’interlocuteur en face de lui ? », s’interroge-t-il.

Dépendance aux hypermarchés

La grande distribution a permis dans le passé à une large partie de la population de consommer rapidement et facilement les denrées alimentaires, mais « le problème, c’est que cet accès s’est transformé en excès », explique le professeur , »c’est le moment de remettre en cause notre manière de consommer. On s’est focalisé sur les hypermarchés et on est devenu très dépendant. »

D’autres pays s’adaptent aux changements de consommation. En France, le président Macron compte par exemple mettre en place une mesure visant à instaurer un niveau minimum de rentabilité pour limiter les effets pervers d’une surexcitation du marché.

En Suisse, des coopératives se créent où l’agriculteur devient actionnaire d’une chaîne de distribution, ce qui permet un partage des valeurs.

Hausse des produits vendus à la ferme

En 2017, on a constaté une croissance de 15 % des produits vendus à la ferme. Cela reste minime en chiffres d’affaires absolu, mais cette croissance est exactement la même que celle de l’e-commerce en Belgique.

Pierre Alexandre Billiet conclut : « Va-t-on être submergé par cette nouvelle tendance de consommer international ou va-t-on être capable de créer une forme d’autonomie sans se couper du monde extérieur ? »