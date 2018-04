Promulgué une courte liste de candidats Internationale Букеровскую prime

Laszlo Краснахоркаи

© EPA/Janos Marjai

LONDRES, le 13 avril. /Corr. TASS Maxime Ryjkov/. Une courte liste des prétendants pour le titre de lauréat de l’International Букеровской prix publié jeudi. Dans la liste étaient deux anciens possesseurs de ce prix – hongrois Laszlo Краснахоркаи avec le roman The World Goes On et écrivain Sud-Coréen Han Kang avec le livre The White Book. Ces deux auteur en alternance devenus les lauréats en 2015 et en 2016.

Les autres quatre candidats est la française Virginie Депант avec roman Vernon Subutex 1, l’espagnol Antonio Muñoz Molina avec l’œuvre Fading Like a Shadow, irakien est un écrivain, poète et scénariste Ahmed Саадави avec un livre Frankenstein in Bagdad, polonaise écrivain et poète Olga Токарчук avec le roman les Vols.

Selon le président du jury International Букеровской de la prime de 2018 Lisa Аппиньянези, pris au piège dans une courte liste des œuvres aussi bons que méritent une re-lecture. Elle a également présenté ses excuses aux talentueux auteurs de livres de la longue liste ce qui leur a été refusé le droit de continuer la poursuite de la lutte pour le grand prix.

Tous les livres entrent en lice, ont été préparés pour l’impression des éditeurs indépendants. Parmi eux – Tuskar Rock Press, MacLehose Press, Portobello Books, Oneworld et Fitzcarraldo Editions.

D’ici à 2015 inclusivement Internationale Букеровская la prime attribuée tous les deux ans par l’ensemble des œuvres littéraires de mérite à ceux des auteurs dont les livres rédigés en anglais ou traduits. À l’horizon 2016, elle est déjà dans le rapport annuel est décerné à un mode spécifique de roman ou d’un recueil de nouvelles, écrites, au contraire, dans une langue étrangère, traduit en anglais et publié dans le royaume-Uni.