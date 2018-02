Brice Hortefeux, invité de BFM Politique le 25 février 2018 –

L’ancien ministre a apporté son soutien à Laurent Wauquiez ce dimanche sur BFM Politique, estimant que ce dernier a réussi à « rester debout » là où beaucoup de politiques « se seraient aplatis ».

Tout est pardonné. Brice Hortefeux, invité de BFM Politique ce dimanche, a assuré que la page sur les propos polémiques de Laurent Wauquiez, enregistrés à son insu lors d’une conférence qu’il tenait à l’EM Lyon, était tournée au sein des Républicains. Et il en a profité pour critiquer l’émission de TMC Quotidien, qui a diffusé deux extraits de cet enregistrement.

« Ce sujet est derrière nous, et tant mieux. (…) La méthode est déloyale et détestable, parce qu’on n’enregistre personne à son insu. C’est détestable parce qu’on diffuse 10 minutes de cours sur 12 heures, et parce que c’est diffusé dans un média qui a pignon sur rue. (…) C’est un signal à mes yeux d’une dérive préoccupante de cette société. »

« Il est courageux »

En plus de le défendre, l’ancien ministre a loué les qualités du président des Républicains, qui a « assumé en bloc » ses propos et fait preuve de « courage ».

« Laurent Wauquiez n’a pas les genoux qui flageolent, la main qui tremble et il est courageux parce que la vérité, c’est toujours courageusement qu’on doit l’assumer. (…) Dans des circonstances comme celles-ci, beaucoup se seraient aplatis, lui est resté debout », l’a-t-il encensé.

Brice Hortefeux est également revenu sur la relation entre Laurent Wauquiez et Nicolas Sarkozy, après que le président des Républicains a accusé l’ancien président d’avoir mis sur écoute ses ministres lors de son quinquennat.

« Il a présenté ses regrets publiquement à Nicolas Sarkozy, ce qu’il avait déjà fait à titre personnel et privé, ce qu’il a eu raison de faire. Nicolas Sarkozy a entendu ses excuses et les a bien sûr acceptées », a-t-il précisé.