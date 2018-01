Protonthérapie: début d’année difficile pour la société néo-louvaniste IBA

2018 commence mal pour l’entreprise néo-louvaniste IBA.

IBA est le leader mondial de protonthérapie, une technique permettant de détruire les cellules cancéreuses.

Après une baisse de régime l’an dernier, IBA vient de subir un nouveau revers. Ce vendredi, la société a annoncé un avertissement sur résultats. Conséquence: un net recul du titre en bourse. Un coup dur pour cette entreprise pourtant habituée au succès.



Retards et concurrence

« Plusieurs contrats de vente d’appareils et de salles de protonthérapie ont pris du retard », explique Jean-Marc Bothy, en charge des projets stratégiques chez IBA. Un retard qui ne se résorbe pas en ce début d’année. « Les retards ne sont pas perdus, mais postposés ». Ce qui contraint IBA à davantage de prudence et de contrôle sur ses finances. D’autant que le marché de la protonthérapie évolue, avec un fabricant américain plus agressif et plus concurrentiel.

Il y a quelques mois, IBA avait pourtant annoncé 400 engagements et lancé la construction d’une nouvelle ligne de production. La société est-elle trop optimiste? « Ce n’est pas une question d’optimisme », répond Jean-Marc Bothy. « Mais à l’époque, nous avions pris ces décisions parce qu’il y avait plusieurs demandes ». Dont une pour Gosselies… qui ne s’est pas (encore?) concrétisée.

Après avoir récemment annoncé 20 licenciements et une période de chômage économique, le groupe se veut rassurant. Il se dit même confiant en l’avenir. Les syndicats, eux, se montrent vigilants. Pour Youssef Chihab, permanent CNE, « l’avenir ne sera pas facile. Car IBA devra faire ceinture pour être plus compétitif ».

Rappelons qu’IBA emploie 1.500 personnes dans le monde, dont 800 à Louvain-la-Neuve.