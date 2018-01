Proximus a connu de nouveaux problèmes mercredi après-midi et soir, en télévision

L’opérateur Proximus a connu de nouveaux problèmes mercredi en soirée. Des perturbations qui ont été confirmées par l’entreprise via Twitter.

Une panne générale s’était déclarée lundi soir dans un des data centers du groupe, privant de nombreux clients de télévision à travers le pays. De nouvelles perturbations avaient été observées mardi matin, touchant notamment les services internet et l’envoi de SMS. L’opérateur de télécommunication avait ensuite normalisé la situation, et annoncé des compensations en faveur des clients touchés.

Il apparaît cependant que de nouvelles perturbations se sont déclarées mercredi après-midi. Peu avant 22h00, l’opérateur a répondu à un client mécontent, via son compte Twitter, que « 10 chaînes » de télévision étaient en effet, à ce moment, « HS » (hors service, NDLR), et donc inaccessibles aux téléspectateurs. Il était précisé que la cause était « indépendante de la volonté » de l’entreprise.

« Les techniciens des parties concernées sont actuellement sur le site ou le problème a été constaté afin de rétablir la situation », ajoutait Proximus, sans donner davantage de détails sur la nature précise du problème. Dans d’autres tweets, le service clientèle de l’opérateur précise que le problème d’indisponibilité des chaînes, dont AB3, s’est déclaré vers 16h00, dans l’après-midi de mercredi.