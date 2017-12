Puigdemont salue depuis Bruxelles une victoire électorale « que personne ne peut discuter »

Carles Puigdemont, le président déchu du gouvernement catalan, a salué depuis Bruxelles une victoire des indépendantistes lors des élections régionales en Catalogne. Avec près de 99% des bulletins dépouillés, les trois partis indépendantistes sont dotés de la majorité absolue au parlement, bien que le parti anti-indépendance Ciudadanos soit le premier parti avec 37 élus (25,32%). Le Premier ministre espagnol Mariano « Rajoy a perdu le plébiscite qu’il cherchait », et le fait que le camp indépendantiste reste majoritaire est « une claque », a jubilé M. Puigdemont devant un petit parterre de militants indépendantistes catalans et de sympathisants nationalistes flamands réunis dans une salle du centre de Bruxelles. Carlos Puigdemont a relevé que la victoire était d’autant plus notable alors qu’elle s’inscrit dans une « situation exceptionnelle », en raison de candidats privés de liberté et d’un gouvernement en exil. La position de l’UE sur la Catalogne « ne changera pas », a toutefois déjà réagi un porte-parole de la Commission.