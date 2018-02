Durant la cérémonie des Magritte, les politiques présents dans la salle se font souvent charrier par les représentants du 7ème art.

Ce samedi soir, Didier Reynders (MR) en a souvent fait les frais. Et plus encore lorsque Mourad Zeguendi, un des acteurs du film « Les Barons » est monté sur scène pour remettre les prix des meilleurs courts métrages.

Au moment de présenter les nominés pour le Magritte du meilleur court métrage d’animation, l’acteur belge a déclaré que son meilleur représentant, Theo Francken (N-VA), n’était pas là. Mourad Zeguendi a déclaré qu’il aurait aimé lui remettre le Magritte pour son film posté sur Twitter, faisant ainsi référence à la publicité détournée et raciste que le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration avait partagée sur sa page Facebook en 2016.

L’acteur a donc directement interpellé le ministre des Affaires étrangères à ce sujet en l’appelant : « Monsieur le ministre Clooney » :

Quelques minutes plus tôt, Mourad Zeguendi s’était également moqué du président américain, Donald Trump, et de son mur entre le Mexique et les Etats-Unis. Pour finir par s’en prendre très brièvement à notre Premier ministre, Charles Michel :

« Vous êtes comme Dark Vador, vous avez rejoint le côté obscur de la force »

Au début de la cérémonie, c’est Fabrizio Rongione, le Maître de cérémonie, qui avait gentiment charrié Didier Reynders en le comparant à Dark Vador :

D’autres personnalités politiques se sont également fait charrier lors de cette soirée comme la ministre de la Culture Alda Gréoli (cdH) :