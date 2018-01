La tension au sein du gouvernement fédéral se propage désormais sur les réseaux sociaux. Tension notamment autour du « dossier » des Soudanais et de sa gestion par le secrétaire d’Etat à l’Asile Theo Francken (N-VA). Ainsi hier, le président des nationalistes, Bart de Wever, en vacances sous le soleil marocain, a réagi sur sa page Facebook aux demandes de démission scandées par des centaines de manifestants à Bruxelles samedi, et à la suggestion de cette même démission par le président du CD&V Wouter Beke vendredi sur les ondes de la VRT.

Réponse de Bart de Wever avec une photo de chameau en plein bâillement: « Je me suis interrogé sur le fait de savoir si Théo devait partir ». Et une légende sous le cliché: « … et la caravane passe ». Allusion au proverbe « Les chiens aboient, la caravane passe »… Manière surtout de signifier que pour Bart de Wever, l’affaire est close. Pas touche à Théo.

Réponse indirecte dans la soirée, par tweet, du président du CD&V Wouter Beke, qui reproduisait une image GIF, reprenant un extrait de discours de Michelle Obama, femme de l’ex-président américain Barak Obama: « Quand ils descendent, nous montons », manière d’illustrer et de commenter ses espoirs et souhaits pour 2018 sur l’évolution des scores de son parti et de la N-VA. Il y a encore du travail…

Mijn voornemen voor 2018. pic.twitter.com/WQsjHdNR3t

— Wouter Beke (@wbeke) 30 décembre 2017









Quand les « politiques » s’invectivent via les réseaux sociaux – © Tous droits réservés

Et la saga « réseaux sociaux » continue. Puisque la présidente de l’Open Vld, Gwendolyn Rutten, a réagi à son tour au message Facebook de Bart De Wever, avec une citation empruntée au philosophe allemand Georg Christoph Lichtenberg: « La fierté n’est pas aveugle à ses propres erreurs. Mais l’arrogance l’est ». Manière un peu alambiquée de jeter une nouvelle pierre dans le jardin de la N-VA, jugée « arrogante »? A voir.

Surtout après que Bart de Wever a déclaré dans un journal du week-end que « si Dieu existait, il votait N-VA ».

Ultime intervenant dans cette histoire de communication politique via les réseaux sociaux, le député fédéral Groen Kristof Calvo a également tenu à répondre, venant jouer les sages et appelant au cessez-le-feu.

Sur Twitter, celui-ci intervient en reprenant notamment en copie les messages de Bart de Wever et Gwendolyn Rutten: « Une petite association est menée avec plus de sérieux. Je suis favorable aux réseaux sociaux mais pas pour régler une crise politique ».

De partijvoorzitters (!) aan het werk…

Een doorsnee vereniging wordt met meer sérieux bestuurd.

Ik ben pro sociale media maar niet om regeringscrisis te beslechten. pic.twitter.com/PrrVMmpYUj

— Kristof Calvo (@kristofcalvo) 30 décembre 2017

Manière là de dire qu’il faudrait peut-être sortir la politique du bac à sable. Un twittos averti/un homme (femme) politique en vaut deux. Et bonne année quand même !