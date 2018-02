Quand les smartphones cessent de se vider en quelques jours

© REUTERS/Finbarr O’Reilly

L’autre jour, les ingénieurs de l’université de Warwick au royaume-Uni ont dit au sujet de la prochaine invention, qui doit transformer les batteries. L’équipe, sous la direction de Таздина Аметшаева a développé un capteur pour mesurer la température interne et d’électrodes de potentiel. Auparavant, pour ce faire, ils utilisent des systèmes externes, et ce capteur est placé directement à l’intérieur de la batterie. Grâce à cela, le temps de charge sera possible de réduire à cinq fois sans risque que la batterie s’allume.

Britannique de développement prometteur. Seulement voici les nouvelles de ce type apparaissent au moins une fois par mois et la batterie dans les smartphones ans, la plupart ne changent pas.

Pourquoi aussi mauvais modernes batteries

Au cours des dernières années, les smartphones sont devenus plus puissants que quelques dizaines de fois. La capacité de leur batterie, en hausse de seulement deux fois à trois fois, oui, et c’est en grande partie parce qu’soigné « tube » dans nos poches, devenus encombrants « pelle » taille de presque mirror.

Voir aussi







Les MÉDIAS: en Corée du Sud ont confirmé les causes de l’incendie de la Samsung Galaxy Note 7



Pire encore, les batteries des smartphones encore longtemps se chargent et avec le temps besoin de maquillage de plus en plus souvent: 300 à 500 cycles complets de leur capacité diminue jusqu’à 80-85% de leur valeur d’origine, puis diminue ensuite. Encore de la batterie d’organiser une surprise sur le froid directement sur les yeux de la charge tombe à zéro, et parfois même d’exploser, comme le modèle de Galaxy Note 7.

Les scientifiques, les ingénieurs et les fabricants sur ce que savent et tentent de trouver un moyen, d’autant plus fiables que les batteries ne sont pas seulement dans l’électronique portable — ils sont indispensables dans les véhicules électriques, беспилотниках, les vaisseaux spatiaux, de fermes éoliennes et de centrales solaires.

Pourquoi tout revient au lithium

La plupart des développements dans ce domaine ne sont pas révolutionnaires — ils seulement améliorent la batterie lithium-ion, qui est apparu sur le marché en 1991. De nos jours sur les batteries sort plus d’un tiers à exploiter au lithium. C’est génial métal: couper avec un couteau, plus léger que l’eau, mais surtout de ses ions de petites, de sorte que même dans une petite batterie de leur tient beaucoup. Et plus la batterie lithium-ion est disponible, moins les coûts de production, moins de fabricants d’incitation à inventer quelque chose de nouveau.

Voir aussi







Les scientifiques russes ont trouvé le moyen de doubler la capacité de la batterie



Le lithium utilisent dans les trois principaux composants de la batterie: en катодах, l’électrolyte, au moins — dans des anodes. Et remplacer à eux essaient de tout, sauf de lithium.

L’été dernier, les scientifiques de l’université de Californie dit à propos de la batterie à l’électrolyte sur le gpl au lieu de solvant, qui fonctionne même en шестидесятиградусный noël. La société britannique Oxis Energy développe des batteries lithium-soufre катодами. Ces batteries potentiellement à bas prix, cinq fois plus grands, ne s’allument pas, même si leur percer à travers, survivent plus de recharges. Et de la société Nexeon s’occupent des batteries à anode de silicium, qui peut théoriquement fournir gagnez environ dix fois sa capacité de la même taille.

Mais aucune de ces évolutions n’est pas encore apparu sur le marché, et dans les communiqués de presse et les nouvelles ne l’appelle même un calendrier indicatif de mise en œuvre de l’innovation. Les causes en sont différentes. Souvent l’amélioration d’un paramètre — la capacité, la durabilité ou la vitesse de la charge est obtenue au détriment des autres. Parfois, il arrive que la batterie fonctionne très bien dans le laboratoire, mais pas dans des conditions normales, par exemple, se briser rapidement à cause des secousses. Dans d’autres cas, la production de masse de prototypes prometteurs s’avère rentable.

Et parfois, les scientifiques parlent de modèles théoriques. Quand leur vérifient dans la pratique, il s’avère que le processus dans les batteries ne vont pas, comme le pensaient les inventeurs. Les physiciens et les chimistes, jusqu’à présent, font des découvertes dans ce domaine: comment se déplacent les électrons dans les batteries lithium-fer-phosphate à la batterie, réglé en 2014, alors que ce matériau est sorti plus de deux mille articles scientifiques. Caractéristiques de la batterie sur la base d’autres éléments, par exemple une sœur de lithium de sodium, étudiés est encore pire, il n’est pas étonnant que peu de monde est impliqué.

Il arrive si une percée

Selon les prévisions de la société Deloitte, à 2023, la plupart des smartphones sera toujours alimenté par une batterie lithium-ion presque la même capacité que maintenant.

À la fin de 2017, à l’horizon n’était pas visible ni d’un assez développé une technologie qui pourrait servir de substitut

La société d’audit Deloitte

À partir du rapport « les Prévisions de la technologie, des médias et de la communication 2018 »

La solution de problème, les producteurs vont chercher des détours. Tout d’abord, pour les économies d’énergie dans les smartphones apparaissent individuels des puces pour les différents types de tâches. Dans la dernière phare de modèles déjà il ya des blocs alloués pour les applications qui utilise l’intelligence artificielle: quand il faut, ils déchargent vorace cpu.

Deuxièmement, les plus grands fabricants, y compris Apple et Samsung, ont adopté une norme unique pour la recharge sans fil Qi. Grâce à cela ne sera pas nécessaire de transporter un câble et de chercher une prise de téléphone intelligent serait de charger, il suffit de le mettre sur la table dans un café, une salle d’attente, le bureau, la voiture ou à la maison.

Apparemment, dans un avenir prévisible, les batteries de smartphones ne seront pas beaucoup mieux. Mais d’autres grâce à la technologie, nous allons remarquer, c’est beaucoup plus rare.

Marat Кузаев