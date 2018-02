Quarante-deux corps bientôt exhumés au cimetière de Goé

Quarante-deux corps vont être exhumés du cimetière de Goé, dans la commune de Limbourg. Des tombes principalement situées en champ commun, ce que l’on appelle aussi le carré des indigents. Ce nombre important s’explique par un manque de place dans le cimetière et l’absence de mesure similaire depuis de nombreuses années.

Le conseil communal limbourgeois est appelé à approuver mercredi soir l’appel d’offre pour le marché public relatif à ces exhumations. Un marché estimé à 22.000 euros.

Les tombes concernées ne sont pas n’importe lesquelles. Elles ont fait l’objet d’une procédure bien spécifique en raison d’un manque d’entretien : » Toutes les tombes qui présentaient un problème ont été affichées de novembre 2016 à novembre 2017 car on couvre ainsi deux Toussaint afin de maximiser nos chances d’avoir un retour des familles. Ce sont des tombes qui présentent un défaut d’entretien, donc de la végétation, une épitaphe illisible, des pierres fissurées, etc. « , explique Florence Léonard, conseillère cimetière à la Ville de Limbourg. Quant à la destination des restes exhumés, » La Région wallonne impose à tous les cimetières un ossuaire qui permet de réceptionner les restes mortels des défunts inhumés dans le cimetière « .

Les tombes concernées faisaient l’objet d’une concession non renouvelable. Le délai légal est de 5 ans pour les exhumations de ce type de tombe mais à Limbourg, un minimum de 10 ans a été décidé. Les exhumations concernent toutefois certaines tombes bien plus anciennes. La plus vieille date de 1962. Et c’est le manque criant de place qui a motivé cette décision : » On se trouve confronté à devoir exhumer autant de corps pour retrouver de la place et pouvoir gérer les cimetières sur le long terme. On va avoir ce type de politique sur l’ensemble des cimetières de la commune. On a la problématique par exemple au cimetière de Bilstain. On a vraiment mis en place toute une structure qui va permettre de gérer sur le long terme « , précise Valérie Dejardin, bourgmestre de Limbourg.

Au total, une centaine de tombes seront concernées pour l’ensemble de la commune.