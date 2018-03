Quaregnon: des travaux à l’Ecole d’enseignement spécialisé pour réduire la facture chauffage

C’était sûrement la championne en matière de coûts d’énergie en province de Hainaut, elle est sans doute aujourd’hui un exemple de travaux réussis pour alléger la facture chauffage. L’école d’enseignement spécialisé de la Rue du Plat Rié a souvent fait parler d’elle ces dernières années avec des pannes de chaudière à répétition, des problèmes de toiture, d’infiltration d’eau et on en passe avec à la clef une note salée de plus de 200 000 euros pour la consommation de chauffage en 2013.

A la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a pris les choses en main. « Un audit énergétique a été réalisé cette année-là » nous explique Jean-Philippe Dehon-Verteneuil, chef de la Direction régionale des infrastructures du Hainaut, « je n’irai pas jusqu’à dire qu’il était catastrophique mais il fallait faire quelque chose. On a a suivi deux pistes prioritaires : le remplacement des chaudières mazout par des chaudière au gaz et à condensation, il a fallu aussi isoler de manière plus performante la toiture plate de l’établissement, une isolation d’une dizaine de centimètres ».









Le directeur de l’école et les responsables des infrastructures en Hainaut devant les chaudières au gaz qui ont remplacé le mazout pour plus de performance énergétique et un moindre coût – © Marie-Anne Brilot

Une facture chauffage réduite de plus de 60%

Les derniers travaux se sont terminés il y a quelques mois seulement et les résultats sont très positifs en matière d’économie d’énergie. La facture chauffage a fondu à un peu moins de 65 000 euros en 2017. « Autant d’argent gagné pour d’autres activités dans l’école » se réjouit le nouveau directeur Grégory Corradi, « depuis cette rénovation, on a un bâtiment beaucoup plus salubre et plus confortable. Cela joue sur le moral des élèves et des enseignants, on veille aussi autant que possible à sensibiliser tout le monde à des petits gestes pour éviter les pertes de chaleur comme fermer les portes, entrer ensemble dans l’école, au niveau de l’électricité, on pense à éteindre la lumière dans les locaux mais bon, une école cela vit aussi et on ne peut pas tout contrôler. » Cette école conçue par Henri Guchez, l’architecte connu pour sa célèbre cité Hadès à Hornu, a été inaugurée en 1985. Elle est assurément atypique dans le parc scolaire hennuyer.









Des ruelles bordée de réverbères et une architecture impressionnante mais…pas très économique au niveau énergie – © Marie-Anne Brilot

Une école à l’architecture atypique

Un énorme dôme surplombe le bâtiment de 12 000 mètres carrés, des « ruelles » bordées de réverbères structurent l’intérieur, ce qui donne l’impression d’un véritable village ouvert dans lequel viennent chaque jour plus de 500 élèves du fondamental et de secondaire. Des élèves qui apprennent un métier dans les locaux de soudure, de mécanique, de maçonnerie notamment. C’est sûr qu’à l’époque, les concepteurs n’ont pas vraiment pensé en termes d’économie d’énergie. « On a hérité d’un parc vétuste » poursuit Jean-Phi

lippe Dehon-Verteneuil, « on est en train de reconstruire en partie une dizaine d’écoles en Hainaut et évidemment aujourd’hui on réfléchit et on construit en tenant compte des normes énergétiques ». A Quaregnon, les travaux ont été effectués sur plusieurs années et ont coûté un peu plus d’un million d’euros. Un million d’euros pour réduire de plus de 60% la facture annuelle de combustible.