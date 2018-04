Quarts de finale de Coupe Davis : Pouille et Fognini placent la France et l’Italie à égalité

Les équipes de France et d’Italie terminent la première journée des quarts de finale de Coupe Davis à égalité, un point partout, vendredi. Lucas Pouille et Fabio Fognini ont chacun remporté leur confrontation.

Le Français Lucas Pouille et l’Italien Fabio Fognini ont tous les deux remporté leur confrontation en simple, vendredi 6 avril, lors de la première journée de ces quarts de finale de Coupe Davis. Ils ont respectivement battu Andreas Seppi (6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-1) et Jérémy Chardy (6-7 (6/8), 6-2, 6-2, 6-3).

La France et l’Italie sont donc à égalité, un point partout, avant le match en double de samedi , qui opposera probablement Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, côté français, à Fabio Fognini et Simone Bolelli côté italien. Dimanche, deux nouveaux simples offriront aux deux nations l’occasion de se qualifier pour les demi-finales.

Lors du premier match, vendredi, Lucas Pouille avait bien démarré son match, menant deux manches à rien contre le vétéran Adreas Seppi, 34 ans, qui n’avait pas joué en compétition depuis sept semaines. Mais le rapport de force s’est inversé et le n°1 français, 11e mondial, a dû batailler jusqu’à un cinquième set pour se défaire de l’Italien, 61e mondial.

Le second match a moins souri à l’équipe de France. Après avoir remporté le premier set au tie-break (8 points à 6), Jérémy Chardy, 80e au classement ATP, a laissé Fabio Fognini (20e) s’envoler au cours d’un match tendu.

La demi-finale, si la France se qualifiait, se jouerait à domicile en septembre, contre l'Espagne ou l'Allemagne.

Avec AFP

Première publication : 06/04/2018