Quarts de finale de l’Europe auront lieu à Lisbonne, à Marseille et à Salzbourg

TASS, le 12 avril. Les trois réponses de la rencontre des quarts de finale de la Ligue europa se dérouleront le jeudi. Si l’italien de la Lazio et l’espagnol de l’Atlético sont les favoris des oppositions autrichien « Salzbourg » et portugais de « Sporting », associé à « Marseille » et « Leipzig » prédire le gagnant difficile.

Марсельцы de jeu n’est pas cédé à l’équipe allemande sur la check-out, et la victoire « Лейпцигу » a apporté un but de l’attaquant de l’équipe d’Allemagne de Timo Werner à additionnel à la première тайму temps.

« Marseille » dans le courant de tirage au sort du tournoi affiche d’excellents résultats en matches sur six victoires en sept matches, pour un match nul dans le dernier tour de la phase de groupe avec « Salzbourg » (0:0). Dans ce cas, « Marseille » a marqué 16 buts, et dans quatre cas, a quitté ses portes dans l’immunité. Dans le même temps, « Leipzig » nécessairement manqué dans les cinq journées de matches européens cette saison (8 buts), en effet, deux d’entre eux a obtenu des victoires, un nul et deux défaites. Conduire de l’om de l’avant seront et les fans sur le stade Vélodrome, qui, comme le promet le club, rassemble un nombre record de la saison en cours – près de 61 mille

Ajoute la puissance de l’attaque de l’om de retour après une blessure à un milieu de terrain Florian Товена, qui en cours de saison est devenu l’un des leaders de l’équipe et a de nouveau mérité appel à l’équipe de France. Continuent à se remettre de blessures le gardien de but Steve Mandanda, ainsi que les défenseurs centraux Adil Rami et Rolando, ainsi que dans la défense comme dans la première rencontre, l’entraîneur Rudi Garcia peut déplacer le nominal de référence, le milieu de terrain, le brésilien Luiz Gustavo.

« Marseille » en fonction de leurs qualifications du tournoi connaît cette saison la plus longue еврокубковую campagne de la saison 2003/04, quand il a atteint la finale de la Coupe UEFA, le tournoi est le prédécesseur de la Ligue de l’Europe), qui a cédé à l’espagnole « de Valence » (0:2). Alors марсельцы joué 17 rencontres, le jeu de « Leipzig » sera pour eux le 16e de la saison en cours.

Pour « Leipzig », explique une belle forme de Werner, qui a été marquée par sept buts lors de ses huit derniers matches européens, et le retour permettant le premier match à cause de la disqualification du capitaine de l’équipe, le défenseur central de Willy Orbán. Aussi les membres de l’équipe de réhabiliter devant des supporters en raison de l’échec d’une intervention dans le dernier tour du championnat d’Allemagne – lundi, elle a perdu un concurrent direct dans la lutte pour une place en Ligue des champions, « Байеру » (1:4), et se mit à la sixième place dans le classement au cours des cinq tours avant la fin du championnat.

Qui jouera pour le Sporting?

« Le sporting a perdu de l’Atlético dans le premier match presque sans chances et des conditions préalables à ce que la situation a changé dans le second, presque pas. Madrilènes restent le seul participant du tournoi, qui a obtenu des victoires dans les cinq précédents matchs des séries éliminatoires, et sont considérés par les experts comme un favori du tournoi. De même l’Atlético la saison en cours, ne pas perdre sur le check-out à trois de quelqu’un dans la phase de groupes de la Ligue des champions de l’équipe de Diego Simeone, elle ajouta deux victoires dans les matchs éliminatoires du championnat d’Europe. La position de лиссабонцев contribue à l’absence de cause de la disqualification des deux joueurs, la composition de base – portugais-défenseur de Fábio Coentrão et néerlandais de l’attaquant de la Basse Soutiens.

Bonnes émotions мадридцам certainement a ajouté le match nul, extrait dans le derby avec le Real madrid dimanche (1:1). « Carroll et don » n’ont pas permis importante adversaire de réduire l’arriéré dans le classement du championnat: l’équipe de Simeone, il y a un deuxième (68 points), Real madrid – quatrième (64), est le leader de la « Barcelone » (79).

En faveur de la лиссабонцев peut jouer psychologique de la secousse, qui a organisé les joueurs, le président du club Bruno de Carvalho. Après la première réunion de Carvalho a sévèrement critiqué l’équipe à travers les réseaux sociaux. En réponse, presque tous les joueurs, y compris l’ancien attaquant du CSKA moscou, Seydou Doumbia, fait dans les réseaux sociaux, la déclaration sur l’inadmissibilité de ces déclarations, après quoi Carvalho a déclaré que les joueurs suspendus de l’équipe première. La vérité, plus tard, l’équipe a tenu une réunion, et sur le match de championnat avec « Пасуш de Ferreira » (2:0), entraîneur pouvait compter sur tous les joueurs.

La rencontre, qui se tiendra au stade José Alvalade », entretiendra serbes de la brigade des arbitres dirigée Милорадом Мажичем.

Marquer-il Immobile?

« Latium » à la première réunion a battu « Salzbourg » avec un score de 4:2 et a interrompu le record de la série de l’équipe autrichienne – 19 coupes européennes matches sans défaites (11 victoires et 8 nuls). Dans le même temps, « Salzbourg » reste invaincu à domicile depuis 9 matchs – 6 victoires et 3 nuls lors de la différence de buts 16:2.

« Salzbourg », le dimanche a subi une deuxième défaite dans le championnat du pays, laissant la place à un club de CARESSES de Linz (0:1). Toutefois, l’équipe de Marco Rose continue de mener dans le classement, devançant le plus proche poursuivant sur 8 points. « Lazio », a remporté une victoire à domicile au-dessus de l’Udinese (2:1) et a conservé la troisième place dans le classement au cours des sept tours avant la fin du championnat. Ordinaire, un but inscrit un attaquant de Ciro Immobile, qui s’est distingué dans le courant de tirage au sort de la Ligue de l’Europe a déjà sept fois le taux est le meilleur parmi les joueurs qui continuent de performance dans le tournoi, à égalité avec Валером Germain de « Marseille ».

La rencontre, qui aura lieu au stade « Salzbourg », entretiendra slovène à l’équipe des arbitres dirigée Дамиром Скоминой.

Dans un deuxième match des quarts de finale de moscou, le CSKA prendra Arsenal après la retraite de la défaite avec un score de 1:4. Tous les jeux débuteront à 22:05 gmt.