Quatre le stade de la coupe du monde 2018 ont reçu des avis positifs Главгосэкспертизы

MOSCOU, le 18 janvier. /Corr. TASS Oleg Koshelev/. Les stades à Ekaterinbourg, à Kaliningrad, de Samara et de Nijni-Novgorod, sur lesquels se dérouleront les matches de la coupe du monde de football 2018, ont reçu des avis positifs Главгосэкспертизы de la Russie sur la partie technique des projets, les découvertes de arènes de Volgograd, Saransk et de Rostov-sur-le-Don sont attendus à la fin de la semaine. Ce sujet TASS a déclaré le président du groupe de travail sur le contrôle de la mise en œuvre des activités de l’achèvement de la construction et de la mise en service des stades de la coupe du monde, le premier chef adjoint de Минстроя de la Russie Leonid Ставицкий.

« Reçu des avis positifs sur la partie technique des projets de quatre stades (Ekaterinbourg, Kaliningrad, Samara, Nijni Novgorod). Le travail sur l’adaptation des projets de stades, compte tenu de répondre aux commentaires de la FIFA et d’autres ajustements de la partie technique des projets, rencontrés au cours de la construction, doit se terminera cette semaine. L’expertise dans la partie de la définition de l’authenticité de leur coût estimatif est terminée dans la première décade de février. La limite de l’estimation de la valeur des stades est déjà définie », dit – il.

Ставицкий a expliqué qu’une telle expertise est la validation des estimations de la conformité des projets et de solutions technologiques. « Sur les sept stades, qui se préparent à la remise en service, effectué des évaluations technico-économiques pour la comparaison avec les caractéristiques des européens stades construits similaires dans les zones climatiques. Dans la conversion sur un siège, selon les calculs préliminaires, le coût avons-nous ci-dessous de 10 à 15% », – a déclaré le vice-ministre, en soulignant que lors de la construction des stades de la coupe du monde 2018 s’appliquent les technologies les plus modernes et des matériaux, le plus récent de l’ingénierie et de la technologie du matériel.

Championnat du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018, les matchs prendront 11 villes russes.