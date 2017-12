Que faut-il retenir de l’actualité européenne en 2017?

2017, c’est l’année où pour la première fois de l’histoire de la construction européenne, un pays aura officiellement signifié son départ du club.

C’est la conséquence directe du référendum de 2016 où près de 52% des Britanniques s’étaient prononcés pour le Brexit. Mais pour que ce choix deviennent réalité, il fallait que le gouvernement de sa très gracieuse Majesté appuie officiellement sur le bouton de sortie. En enclenchant une procédure inédite prévue dans l’article 50 du Traité. C’est chose faite depuis le 29 mars 2017. La Première ministre Theresa May annonce solennellement devant la Chambres de Communes : « C’est un moment historique, pour lequel il n’y aura pas de retour en arrière. »

Des négociations à l’avantage des Européens

On pensait qu’à partir de cette date, les Britanniques se seraient mis en ordre de marche pour négocier les conditions de leur départ. Il n’en a rien été. Affaiblie par des élections qui lui ont fait perdre la majorité absolue, Theresa May doit se résoudre à accepter le divorce selon les règles dictées par ses 27 partenaires européens : le Royaume-Uni devra honorer tous ses engagements financiers, les droits des expatriés européens au Royaume-Uni seront garantis et il n’y aura pas de frontière physique entre les deux Irlande.

Reste maintenant à négocier ce que sera la relation future entre les 2 parties. Ce sera pour 2018.

Le Brexit a plutôt ressoudé les Européens

Il a permis de mettre leurs divisions de côté. Au moins temporairement. On l’a vu au mois de mars 2017, lorsque les dirigeants européens se sont retrouvés à Rome pour souffler les 60 bougies du traité de Rome… Donald Tusk, le président du Conseil européen en a profité pour faire un peu de team building en déclarant : « Prouvez aujourd’hui que vous êtes les leaders de l’Union, que vous pouvez prendre soin de ce grand héritage que nous ont confié les héros de l’intégration européenne il y a 60 ans! »

Un discours qui a peut-être fait tilt. A Rome, les chefs d’Etat et de gouvernement européens ont choisi de renouveler leurs vœux, de continuer à avancer ensemble… Un peu poussés dans le dos il est vrai, par un monde soudainement devenu très menaçant.

Ensemble mais pour quoi faire ?

C’est tout le débat qui a animé 2017. Que ce soit le Président français Emmanuel Macron à la Sorbonne ou quelques jours plus tard, Jean-Claude Juncker lors de son discours sur l’état de l’Union devant le parlement européen, plusieurs dirigeants européens prennent la plume et lancent des balises pour réformer l’Union européenne. « Il faut parachever la maison Europe maintenant qu’il fait beau et tant qu’il fait beau » explique le président de la Commission. Les perspectives économiques européennes sont plutôt bonnes et le spectre de l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir en Europe s’est quelque peu dissipé sans disparaître complètement des radars. Le mouvement est lancé. Il devra aboutir avant la fin de l’été 2018 et le lancement de la campagne électorale pour les élections européennes.

La fin du roaming… pas celle du glyphosate

2017 en Europe, c’est aussi la fin des frais d’itinérance pour les téléphones portables. Une fin annoncée depuis de nombreuses années sans jamais se concrétiser. Mais cette fois ci, c’est sûr, depuis 15 juin 2017, le roaming est mort et enterré.

Le glyphosate lui est toujours bien vivant. Après plus de 2 ans de discussion, les européens ont choisi de renouveler pour 5 ans la licence de l’herbicide le plus vendu au monde. Et cela malgré les risques qu’il fait peser sur notre santé. Du bon travail de lobby de l’industrie agrochimique. Pas sûr que cela réconcilie les citoyens avec l’Europe.

