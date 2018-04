Que la terrible maladie de Parkinson et quelle à vivre

© Paul Смертин/TASS

« Mon mari est un officier, un homme très équilibré. Toute sa vie il a travaillé, ni que ne se plaignait pas, je n’ai jamais entendu parler de lui sur la fatigue. Mais environ six ans, il est devenu trop calme, peu de parler — juste assis et regardait un point. Moi même ne soupçonnait qu’il est malade. À l’inverse, grondait, que l’avance a vieilli. Presque à l’instant même nous est venue la cousine de l’Angleterre, elle travaille dans un hôpital et tout de suite dit que Rafic tout est très mauvaise, le besoin demain pour la conduire chez le médecin. Ainsi, nous avons appris à propos de la maladie de Parkinson », se souvient — Seda de Erevan.

Qu’est-ce que la maladie de Parkinson

Parkinson — une des pires noms que l’on peut entendre dans le bureau du neurologue. Elle portait un médecin anglais, qui, en 1817, a décrit en détail les six cas d’une maladie mystérieuse. Le jour de la naissance de James Parkinson, le 11 avril, et a choisi la date de l’organisation Mondiale de la santé. En raison des principaux symptômes de Parkinson appelait la maladie дрожательным paralysie: le mouvement des malades ralentis, deviennent bloquées, les muscles sont trop tendus et les mains, les jambes, le menton ou les corps incontrôlable de la secouer. D’ailleurs, dans un quart des cas gigue, la plus célèbre de la caractéristique de la maladie ne l’est pas.

Tout cela rappelle l’action ordinaire de la vieillesse. Le moteur, les symptômes sont collectivement appelés parkinsonisme — fréquentes chez les sains de nombreux vieillards. Mais la maladie de Parkinson ne s’arrête pas là. Dans les derniers stades de la personne peut facilement perdre l’équilibre, puis il se fige sur place lors de la marche, il lui est difficile de parler, d’avaler, de dormir, apparaissent l’anxiété, la dépression et l’apathie, souffre de constipation, chute de la pression artérielle, la mémoire se détériore, et à la fin souvent développé une démence. Le plus triste — guérir la maladie de Parkinson n’est pas encore possible.

Au début du XXE siècle, le neurologue russe Konstantin Tretiakov a constaté que lors de la maladie de Parkinson meurent de cellules de la substance noire, une région du cerveau qui est partiellement responsable de la circulation, de la motivation, de la formation. Ce qui provoque la mort des neurones, inconnue. C’est peut-être lié à l’intérieur des cellules, mais encore remarqué que l’intérieur d’eux s’accumule nocif des protéines. Les deux processus sont certainement en relation, mais les scientifiques ne savent pas exactement comment.

En 2013, un physiologiste de Susan Greenfield de l’université d’Oxford a présenté un nouveau modèle de développement des maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson et d’Alzheimer. Greenfield a suggéré que si les dommages du cerveau, par exemple, du coup se distingue une substance particulière. Chez les petits enfants à cause de lui poussent de nouvelles cellules, mais sur les adultes, il est, à en juger tout fait le contraire, plus loin endommager les cellules. Après cela, il faut encore davantage les émissions de la substance, et une réaction en chaîne progressivement détruit le cerveau. Comble de l’ironie, les adultes se jettent dans l’enfance à cause de l’enzyme nécessaire aux bébés.

Susan Greenfield

D’ailleurs, la conjecture de Greenfield explique pas tout. La maladie de Parkinson est due à l’hérédité: un proche parent de la même diagnostic ou un tremblement d’une autre nature — le principal facteur de risque. À la deuxième place de la constipation: parfois, ils provoquent des changements dans le cerveau, quand il est apparu la motricité des symptômes. Aussi le risque augmente si la personne n’a jamais fumé, vit en dehors de la ville, boit колодезную de l’eau, mais se heurtait à des pesticides, et une diminution pour les amateurs de café, l’alcool et les hypertendus. Quel est le secret, on se demande comment on ne sait pas pourquoi la maladie de Parkinson commence habituellement dans la vieillesse: si la cinquième décennie de malade presque un des 2500 personnes, la neuvième est déjà l’une des 53.

Un nouvel accroc a donné fraîche le travail des scientifiques de l’Université de Thomas Jefferson: peut-être, de la maladie de Parkinson est liée avec le système immunitaire. Les chercheurs ont pris des souris présentant une mutation du gène, ce qui se produit souvent chez les malades, et ont introduit leur inoffensives restes de bactéries. À cause de cela, les animaux inflammation qui a frappé et le cerveau, et des cellules immunitaires a été de 3 à 5 fois plus que chez les souris normales. À cause de cela dans le cerveau des mutants ont commencé le processus pernicieux pour les neurones de la substance noire. Comme dans le modèle de Greenfield, ces processus sont retrouvés cycliques: l’inflammation dans le cerveau peut rester même après que le corps à faire face à l’infection. D’ailleurs, eux-mêmes les auteurs de l’étude reconnaissent que dans ce mécanisme encore beaucoup de choses ne sont pas claires.

Quel est le vécu des malades et de leurs proches

En Russie, la maladie de Parkinson il ya environ 210-220 milliers de personnes. Mais ces chiffres sont basés sur des indicateurs indirects, et d’un registre unique n’existe pas. Anastasia Oboukhova, le candidat des sciences médicales de la chaire des maladies nerveuses Сеченовского de l’université et spécialiste de la maladie de Parkinson, considère ces statistiques sous-estimé. « Beaucoup de patients arrivent déjà déployés stades de la maladie. Lors de la расспросе pas à comprendre que les signes sont apparus il y a quelques années. La plupart de nos gens, le principe de « Jusqu’à ce que le thunder n’a pas clatera, le moujik ne crevisse se croisera »: ils lisent sur internet, demande à ses voisines, et le médecin ne le sont pas. C’est à Moscou, et dans les petites villes et les bourgs chez le médecin vont seulement si tout train de mourir », explique — t-Obukhovo.

En outre, obtenir un rendez-n’est pas si simple. Pour ce faire, vous devez d’abord aller chez le médecin pour que celui envoyé à un neurologue. Mais il n’y a aucune garantie que la personne mettra un bon diagnostic et de désigner le bon traitement. « Le médecin à la clinique ne peut pas comprendre tout, il doit envoyer le patient à l’étroit à un expert. Et d’arrondissement паркинсонологов, à mon avis, pas. En tout cas, les patients à cela se sont plaints », explique Obukhovo. La vérité est, si le patient est tout de même frappé à la bonne docteur, traiter sa sera au niveau mondial. Parce que dans la Russie de la maladie de Parkinson, arrivent même à partir d’autres pays.

Une odyssée dans les cabinets doivent souvent répéter, parce que la maladie progresse, la thérapie de s’adapter. Le traitement coûte cher: le mois d’approvisionnement de certains médicaments coûte de 3 ou 5 mille roubles, et dans les derniers stades de prescrire des médicaments multiples. « Dans les centres de soins, les médicaments donnent parfois gratuitement, mais uniquement à bas prix des médicaments génériques. Commentaire de leur qualité. Parfois les bons médicaments pas. Alors les remplacer par quelque chose d’autre. Les patients de ce mal », explique — t-Obukhovo.

Avec le temps, les pilules cessent d’agir. « Le médicament prend une demi-heure, le reste du temps, elle crie et les sons très forts. Jour et nuit. Rien ne l’aidait », explique Lina de Kharkov. Sa mère Larissa a diagnostiqué la maladie de Parkinson dans les années 40. Depuis, il a fallu 22 ans. Larissa vit à Lougansk, elle est constamment en veille sur le mari Alexandre. Sur la vidéo, qui a montré Lina, son couvert de sueur, son mère bat dans les convulsions et de gémissements, que plus ne peut pas. Fatiguée et elle-Lina. Sur la question des hospices elle répond que leur nulle part n’acceptent pas.

En Russie, selon Anastasia Обуховой, les proches des malades sont contraints soit d’embaucher une infirmière, ou de tout jeter et de soigner les patients de façon indépendante. « [Mais] nous avons une école de danse pour les patients atteints de la maladie de Parkinson, il y a des écoles spéciales, où ils se réunissent, à la psychothérapie, nagent dans la piscine. Mais tout repose sur l’enthousiasme des médecins qui s’occupent de cela », explique Obukhovo.

L’intérêt nécessaire et des gens ordinaires: si ce n’est en aidant les autres, dans leur propre santé. Plusieurs années avant que les symptômes moteurs apparaissent d’autres signes inquiétants. La constipation, les troubles de l’humeur, la détérioration de l’odorat, de la dysfonction érectile, la somnolence pendant la journée — tout ce qui peut indiquer la phase initiale de la maladie de Parkinson. Si vous ou vos proches quelque chose le dérange, surtout dans la vieillesse, il est plutôt préférable de consulter un médecin. La maladie de Parkinson n’est pas curable, mais son développement est possible de freiner, et pour cela, d’abord il faut le reconnaître.

Marat Кузаев