Que reste-t-il… de l’industrie du verre à Manage? (2/5)

L’industrie verrière est inévitablement liée à la commune de Manage. Plusieurs éléments en témoignent encore aujourd’hui: une sculpture symbolisant des cannes de souffleurs de verre accueille les automobilistes à l’entrée de la commune, plusieurs noms de rues évoquent son passé verrier: rue des Verreries, rue Saint Laurent (le saint patron des verriers), rue de Scailmont… Même sur ses documents officiels, la commune de Manage se présente encore comme « cité du verre ». Pourtant, au début des années 2000, les derniers fours se sont éteints avec la faillite de la société « Hainaut Cristal », dernière verrerie en activité sur le territoire manageois. La commune conserve d’ailleurs précieusement le brevet du « cristal noir », que la verrerie a mis au point dans les années 80 et qui attend toujours un acquéreur.









Sur le site du Scailmont, quelques rares témoignages subsistent – © S. Vandreck









Des noms de rues évocateurs – © S. Vandreck

C’était une fourmilière

Manage a compté jusqu’à quatorze verreries. La plus importante était celle de Scailmont, connue plus tard sous le nom de « Hainaut Cristal ». En 1920, elle employait quelques 800 ouvriers. C’est là que Sylvian Haine a passé toute sa vie professionnelle. « J’ai commencé à 14 ans, le 4 août 1969, se souvient-il. On ne faisait pas d’études: on allait donc ici ou à Boël, à La Louvière. On apprenait sur le tas. Moi, j’’étais dans un trou, je tenais le moule pour les souffleurs. Puis, petit à petit, on apprend, on monte et on devient souffleur soi-même ». L’ancien ouvrier est ému de revenir sur place. Aujourd’hui le site de la verrerie est occupé par un manège pour chevaux, mais la plupart des bâtiments, et notamment une des cheminées, sont toujours debout. L’ambiance n’a plus rien à voir avec celle qu’il a connue quand l’usine tournait encore: « C’était une fourmilière: il y avait des souffleurs, des gamins qui tenaient les moules, des gens qui travaillaient aux décors, au coupage, à l’emballage… ça tournait sans arrêt. C’était une chaîne: chacun passait à l’autre, le cueilleur au souffleur, le souffleur à la coupeuse etc. »









Les plus grands noms de la parfumerie ont fait souffler des flacons à Manage – © S. Vandreck

Des flacons d’exception

Sylvian était souffleur. La verrerie en comptait une centaine. « Je soufflais les flacons de parfum, les globes pour les vierges, les abat-jours pour les lustres… On faisait de tout », raconte-t-il. Les flacons de parfum géants, destinés à être exposés dans les parfumeries, c’était la spécialité manageoise. Les plus grands parfumeurs, comme Dior ou Guerlain, ont confié aux verreries la réalisation de pièces exceptionnelles. Il fallait répondre à tous les souhaits de cette clientèle exigeante : une forme particulière, un dégradé de couleurs dans la masse… L’ouvrier y répondait avec enthousiasme: « On apprenait tous les jours. Pour certains flacons, il a fallu plus de trois mois de recherches et d’essais ».

Ce n’est pas le souffle qui compte, c’est la dextérité

Quand l’activité a cessé, Sylvian en a récupéré plusieurs exemplaires qui trônent aujourd’hui fièrement dans son salon. Il nous montre aussi son ancien outil de travail, de lourdes cannes de souffleur de différentes tailles. « Il fallait une certaine dextérité. Il fallait les tenir en tournant en permanence. D’ailleurs, ce n’est pas tellement le souffle qui compte, c’est la dextérité: toujours continuer à tourner, maintenir le verre en équilibre, ne pas laisser la matière en fusion couler », explique-t-il. Pour entretenir cette dextérité, les ouvriers façonnaient d’ailleurs des pièces de fantaisie pendant leurs temps libres, les fameux « bousillés »: des cannes, des animaux, des presse-papiers, pour lesquels ils rivalisaient d’imagination. Sylvian en a aussi gardé des dizaines dans ses armoires, comme autant de souvenirs d’une époque révolue.

Un savoir-faire qui disparaît

Des souvenirs, Sylvian en garde aussi plein la tête. Il évoque notamment la fête de la Saint-Laurent, qui se tenait tous les 10 août: « C’était comme un carnaval. On sortait avec caisse et tambours et on se retrouvait dans Manage à près de 3000 ouvriers de toutes les verreries ». Des souvenirs moins agréables aussi, comme les conditions de travail. « C’était un métier physique. On avait chaud, on avait froid, on avait mes mains dans l’eau », rappelle-t-il avec émotion. « On n’était pas non plus bien protégés des émanations de produits chimiques. On travaillait notamment avec de l’acide pour dépolir le verre. Beaucoup de collègues sont d’ailleurs décédés aujourd’hui », déplore l’ancien verrier. Ce qu’il regrette aussi, c’est que le savoir-faire des verriers soit en train de se perdre. Il espère qu’un jour il reprendra ses cannes pour souffler à nouveau, montrer aux nouvelles générations à quoi ressemblait son métier. La commune de Manage n’a d’ailleurs pas abandonné l’idée d’ouvrir une maison du verre, dans laquelle pourront être organisées des démonstrations. Sylvian compte bien être partie prenante dans cette aventure.









Des « cannes de verriers » ornent l’entrée de la commune – © S. Vandreck