Que reste-t-il… de l’industrie textile à Mouscron? (3/5)

A l’entrée de Mouscron, le visiteur est accueilli par une installation de sculptures géométriques. Des blocs de béton géants, des cônes striés de lignes oranges… Une évocation de ce qui fait depuis plus d’un siècle l’identité de la ville, l’industrie textile. Le secteur a occupé plus de 8.000 ouvriers dans les années septante. Autant dire qu’ici, tout le monde ou presque a eu des tisserands dans sa famille.

L’histoire du textile, Mouscron la partage avec ses voisins frontaliers. Le Nord de la France, en particulier la région de Roubaix et la Flandre occidentale, marquée depuis le moyen âge par le travail du lin et de la laine. Cette région du Nord de l’Europe est réellement depuis des siècles une terre de tisserands. A Mouscron, c’est surtout au début du 19ème siècle que l’industrie textile va se développer. Le paysage se couvre alors de maisons ouvrières et de cheminées d’usines. La commune rurale devient ville industrielle. Mais le dernier quart du 20ème siècle voit reculer peu à peu le secteur, confronté à la concurrence asiatique. Les restructurations, les faillites, les fermetures se succèdent. La plus marquante étant celle de la société Motte. Une filature qui avait occupé jusqu’à 2000 personnes dans les années soixante, elle ferme définitivement en 2004. On croit alors que s’en est fini du textile à Mouscron.

C’est l’Objectif 1 qui va changer la donne. Les aides européennes et les zonings ont attiré à Mouscron et à Comines de nouvelles sociétés, flamandes pour la plupart.

Produits d’exception et technologie de pointe









Du secteur textile, il reste une vingtaine d’entreprises dans la région, un secteur symbolisé par cette sculpture à l’entrée de la ville – © Ch. Legrand

Actuellement, on compte à Mouscron et dans la région une vingtaine d’entreprises liées au secteur textile. Pour Mouscron-Comines, cela représente plus d’un millier de salariés. Il s’agit pour la plupart de sociétés qui ont leur siège social en Flandre. Parmi les plus importantes, citons Louis De Poortere, spécialisé dans le tapis et en particulier le dessin. Avec des clients comme le Louvre ou l’ONU, cette société a connu des épisodes difficiles mais a tout de même réussi à survivre à la concurrence asiatique. Sioen, leader mondial du textile technique. Cette société produit des matières destinées aux vêtements de protection, à la chimie, à l’architecture… Citons encore, dans un autre domaine, Wollux et ses célèbres drapeaux. Ces entreprises, Michel Loncke les connait bien, il dirige le CEFRET, le Centre de formation aux métiers du textile. Un outil précieux pour un secteur confronté à la difficulté de recruter du personnel qualifié. D’autant que contrairement à la Flandre et à la Flandre, il n’existe plus en Wallonie aucune école qui forme des « textiliens ». « Le problème est que les entreprises travaillent avec différentes machines. il y a du tissage, tu tricotage, du tuft… Et si on prend dix entreprises qui font du tissage, on va avoir dix différentes machines. Donc on ne peut pas dire qu’on va former une personne dans un atelier et qu’il va être prêt à travailler dans n’importe quelle machine… », explique Michel Loncke. C’est la raison pour laquelle les formations se font en collaboration avec les entreprises, tout en tenant compte des difficultés liées à la communication dans un environnement souvent bruyant. Fabrice Delahaye, permanent FGTB pour le secteur textile est lui même un ancien tisserand. Il reconnait également cette difficulté dans le recrutement de personnel qualifié. « Le secteur a dégagé du personnel qualifié, il a laissé partir des gens dans le cadre des restructurations mais à un certain moment, il se sont rendus compte qu’ils allaient manquer de personnel. D’autant plus que la moyenne d’âge est avancée », explique le syndicaliste. L’âge moyen des travailleurs du textile en Belgique est de 46 ans.