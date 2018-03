Que vont devenir les meubles et les tableaux de la basilique de Chèvremont?

L’énorme église se cherche toujours un nouveau propriétaire. Cela fait plus d’un an qu’elle est à vendre. Aucune congrégation religieuse n’a voulu l’acheter. Aujourd’hui, l’ordre des Carmes déchaussés espère la céder à un organisme actif dans le domaine social. Si ça se fait, la basilique de Chèvremont ne sera plus une église. Et une question se pose: où iront le mobilier et les tableaux qui la décorent?

Cette question des biens mobiliers de la basilique tourmente Claudine Marichal, de l’association « amis de Chèvremont ». Elle s’inquiète pour deux tableaux en particulier: le « Saint Joseph ouvrier » de Joseph Bonvoisin et l’immense peinture « les fastes de Chèvremont » de Léon de Bruyn: « Cette peinture se situe au-dessus du porche d’entrée. Elle couvre tout un pan de mur. Au centre se trouve Charlemagne, et elle reprend aussi un hommage aux pèlerins qui ont pendant des années gravi la colline, et un cycliste vêtu de son maillot jaune qui n’est autre que Gino Bartali, qui aurait même financé en partie ce tableau ».

Les cloches envoyées au Congo

Le raisonnement est que si cette peinture raconte une histoire locale, il faut donc la garder sur place ou tout près. L’évêché se dit prêt à en discuter. Chanoine Eric de Beukelaer: « Les Carmes ne vont pas la reprendre. Si le nouveau propriétaire veut la garder et la mettre en valeur, ce serait formidable, je crois que ce serait une bonne solution pour tout le monde. Maintenant, si la commune a une autre piste, personne n’y fera obstacle ».

Une partie du mobilier de la basilique et du couvent sont déjà partis. Des livres sont à Rome. Des meubles seront réutilisés ailleurs par les Carmes déchaussés. Les cloches de la basilique seront dépendues. Elles iront au Congo sonner pour d’autres fidèles.