Quel futur pour le Grand Théâtre de Verviers?

Les Verviétois étaient invités récemment à une présentation publique d’une étude de faisabilité. Outre sa rénovation, il est notamment prévu de construire une extension pour y créer une scène supplémentaire, ce qui implique quelques défis, comme l’explique l’auteur de projet, Olivier Bastin. Ce qui pose problème, c’est la rupture entre l’arrière-scène et les parties publiques: « C’est là qu’est venue cette idée de l’extension qui soit comme un deuxième visage au bâtiment, qui fait que les gens se sentent accueillis facilement, qu’ils peuvent aller boire un café, prendre un croissant ».

Un lieu unique au monde

Mais cette extension soulève encore des questions: « D’abord, à la commission du patrimoine. Parce que, pour faire cette extension, on vient se coller contre la façade arrière. En fait, cette façade va se glisser dans l’extension, elle va servir de fond de décor dans la partie intérieure de cette extension, et au-dessus, elle va continuer à exister comme elle existe. Donc on fait un grand trou dans cette façade pour créer une relation entre les différentes scènes. Ça va être un lieu unique au monde. Il n’y a pas d’autres lieux qui ont un patrimoine classé du 19ème siècle qui se prolongent par une autre scène qui, elle, est mêlée à la vie du quotidien des habitants ».

Un coût de 30 millions d’euros

Au total, 30 millions d’euros seront nécessaires pour rénover le Grand Théâtre de Verviers et construire l’extension. La Région wallonne s’est engagée à subsidier les travaux patrimoniaux à hauteur de 13 millions ventilés sur 10 ans. Pour le complément, la Ville négocie notamment avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Liège et la fondation d’utilité publique créée à cet effet, a indiqué samedi l’échevin verviétois de la culture, Jean-François Istasse. Il envisage aussi la piste du privé, c’est-à-dire des entreprises, voire des particuliers.