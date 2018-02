Quelle est la qualité des nouveaux smartphones Samsung Galaxy et S9 S9+

Les smartphones Samsung Galaxy et S9 S9+

© AP Photo/Manu Fernandez

Phare de la série S de Samsung a récemment vit des cycles biennaux, comme quand il était avec l’iPhone: tout d’abord, il sortait d’un smartphone, pas comme sur l’ancien, et l’année — modèle est presque avec le même design, mais avec un processeur plus puissant et éliminées шероховатостями.



Comparer Samsung Galaxy S9+ et iPhone X

Samsung a présenté les nouveaux smartphones Galaxy et S9 S9+. TASS a comparé le nouveau fleuron du constructeur coréen avec le fleuron de l’Apple – iPhone X, qui a été présenté l’année dernière.

En son temps dans la gamme Galaxy S6 est apparu belle coque de verre et de métal, et dans Edge-modifications — encore et écrans avec des bords arrondis, mais à la irritation disparu connecteur pour carte mémoire. Le Galaxy S7 ressemblait à un de ses prédécesseurs, mais ils ont ramené le bon slot pour les lecteurs flash et apporté à l’esprit quelques petites choses.

Dans Galaxy S8 écrans sont devenus tendus et « sans fin »: visibles cadre sur les côtés et fines en haut et en bas. Il y a un an a été troublé, est-ce normal seront pas exécuter des applications sur les écrans non-standard de résolution, et facile de regarder des vidéos qui ont été filmées avec un ratio de 16:9. Il s’est avéré que ce n’est pas un problème, et « безрамочные les écrans depuis devenus un lieu commun, même en chinois bon marché des smartphones.

Parce que le nouveau Galaxy et S9 S9+ demandait encore un savoir-faire. Ils s’est avéré de l’appareil, qui n’a pas d’analogues chez les concurrents.

Tous les cas à l’appareil photo

Appareil photo d’un smartphone Samsung Galaxy S9+

© AP Photo/Richard Drew

En raison de petites tailles de la conception des radars mobiles faut simplifier, mais les ingénieurs de Samsung a réussi à intégrer un objectif avec une ouverture de l’évolution de la taille, comme dans les grands appareils. Dans Galaxy et S9 S9+ il fonctionne comme un pupille: s’étend automatiquement dans l’obscurité et se rétrécit à la lumière, et les photos font le mieux. Lors de cette plus grande des deux valeurs de diaphragme (f/1,5), auparavant, ne pouvaient atteindre, ni dans un smartphone les photos dans l’obscurité doivent sortir de « neuf » particulièrement bonnes. Et dans le Galaxy S9+ est également installé un deuxième module pour faire des images avec un flou d’arrière plan.

Encore une caméra de nouveaux fleurons de Samsung peuvent enregistrer des vidéos avec une fréquence de 960 images par seconde. À cette vitesse, vous pouvez voir comment le caméléon assez proie langue, mais si vous n’avez pas le lézard exotique, vous pouvez jeter le chien d’un bâton, d’éclater de boule ou de verser la soude dans un verre avec de la glace, scène de l’obtenir, comme dans la publicité.

Seulement, le résultat dépend de l’algorithme. Proportionnellement au nombre d’images augmente et la taille du fichier et de l’enregistrer dans la mémoire de votre smartphone n’est pas si simple. Par conséquent, l’appareil photo prend quelques instants et s’allume automatiquement lorsque la scène commence le mouvement. L’année dernière, Sony a sorti un smartphone Xperia XZ Premium avec le même mode de prise de vue, mais il n’est pas parfaite.

Au niveau du logiciel de la caméra поумнели grâce à des machines de formation. Directement dans l’application pour la prise de vue intégré traducteur: vous attrapez dans le cadre du texte sur la langue et les mots ici sont remplacés par compréhensibles. Le même mode de temps pour manger à Google Translate, mais l’avantage de Samsung dans le fait qu’elle n’размазываются lettres à la moindre tremblement dans les mains.

Le traducteur de l’application pour la prise de vue

© AP Photo/Richard Drew

Avec tous les si les paires de langues russira un tel truc, sur la présentation n’est pas précisé. En outre, Samsung aprs Apple a fait animated emoji, que vous pouvez insérer dans populaires мессенджерах. Pour cela, vous devez faire un auto-portrait, et, en quelques secondes, le programme va créer un film d’un double qui répète кривляния de l’hôte. Les avantages de cette douteuse, mais la chose amusante.

Smartphone autour de la caméra

Leader de la présentation, plusieurs fois répété que les ingénieurs ont conçu un remarquable appareil photo, et puis le fait de smartphone lui. Le fleuron de Samsung travaillent sur le nouveau processeur Exynos 9810, les deux n’ont pas peur de l’humidité et de la poussière, sont équipées de haut-parleurs et des écouteurs de production AKG, mini-jack, dont refusé par de nombreux fabricants, mais ne sont pas prêts à abandonner les acheteurs.

Outre la taille et de la caméra, du « neuf » varient d’une mémoire (Galaxy S9 coûte quatre gigaoctets, et Galaxy S9+ — jusqu’à six) et de la capacité de la batterie: une 3000 mah, dans l’autre — 3500 ma·h

Et l’autre modèle prennent en charge rapide de chargement sans fil et par station d’accueil DeX, vous pouvez les connecter à un moniteur ou un projecteur, à utiliser à la place de l’ordinateur. Dans « девятках » installé son système de protection des données Knox, et si ces données ne sont pas placés sur le disque dur, vous pouvez insérer une carte mémoire jusqu’à 400 Go. Inconfortable, le scanner d’empreintes digitales déplacé sous la caméra et au scanner de l’iris ont ajouté un système de reconnaissance de visage, comme sur iPhone.

En un mot, dans Galaxy et S9 S9+ il y a presque tout ce qui est moderne флагманах, et presque rien n’avait été de l’année dernière génération. 64 go Galaxy S9 vaut 59990 rub., Galaxy S9+ avec la même quantité de mémoire — 66990 rub., et le modèle 256 Go — 74990 rub.

Les smartphones Samsung Galaxy et S9 S9+

© AP Photo/Manu Fernandez

Pendant ce temps, « huit » est tombé et se tiennent auprès des vendeurs de l’ordre de 40 millions de roubles. Justifient-elles l’avancée de la caméra et des choses agréables, une telle différence dans le prix, une grande question, mais sans beaucoup de réflexion lui rpondent par l’affirmative. Pour eux ouvert les pré-commandes sur le site de Samsung, et dans les magasins de nouveauté apparaissent le 16 mars.

Marat Кузаев