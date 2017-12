Quelles sont les séries à regarder dans les vacances du nouvel an

De la trame à partir de la série de Lemony Snicket. 33 malheur »

Les « duos » d’une saison

Le nouveau projet de David Simon, l’auteur de la légendaire « Espionnage ». Le « duo » est méticuleux l’histoire de new york de la rue et de ses habitants. Y habitent deux de James Franco (un acteur joue des frères jumeaux), ainsi que Maggie Gyllenhaal, la sœur de Jake, et soviéto-américaine de l’artiste Marguerite Левиева. Le temps de l’action — l’aube d’un порношика: à la fin de la saison dans les cinémas seulement le sort de la fameuse « gorge Profonde ».

Pour qui: les historiens amateurs, des enfants de la Nouvelle-Hollywood et le cinéma des années 70, ainsi que ceux qui aspirent à une grande construite autour d’une histoire: histoires de la police, сутенерах, prostituées parisiennes et d’autres représentants de бестиария de la grande ville.

Combien faudra: huit heures.

Où regarder: « Амедиатеке ».

« Lemony Snicket. 33 de malheur », une saison

Triste histoire des orphelins Baudelaire décrit dans la série de livres « 33 malheur » de Daniel les handlers (il écrit sous le pseudonyme de Lemony Snicket). Violette, Klaus et de la petite le Soleil après la mort des parents de se promener sur l’idiot de leur tuteur, qui a systématiquement détruit moche acteur comte Olaf (Neil Patrick Harris), rêve de s’emparer de leurs successions.

Pour quelqu’un: c’est черноватая une comédie pour toute la famille, il a des aventures, des références à la littérature mondiale, de Dante à Melville et d’Orwell. En outre, à partir de là, vous pouvez apprendre le plus important de toutes les leçons que vous pouvez enseigner aux enfants que sur les adultes ne devrait pas être invoquée, en effet, l’âge n’est pas un indicateur de la maturité et de l’intelligence.

Combien prend un peu plus de huit heures.

Où regarder: sur Netflix.

« Légion », une saison

Super spectacle Nov Hawley (trois saisons de « Fargo ») de David Халлера (Dan Stevens), qui soupçonnent la schizophrénie, et il est capable de lire dans les pensées, parce que son nom est Légion, le fils du professeur X-men. Hawley a réussi à faire de cette histoire éclectique, riche et inventive chapiteau avec de confusion, l’intrigue et la stylistique, à la jonction des années 60 et de la modernité.

Pour qui: les fans de супергероики, de la bande dessinée (oui, c’est pas toujours les mêmes personnes), des années 60, de belles solutions de conception et énigmatique de sujets.

Combien prend un peu plus de six heures.

Où regarder: sur la chaîne Fox, replays depuis le 1er janvier.

« Magrets de canard de l’histoire », d’une saison

Сверхудачный le redémarrage de l’homonyme de la série à partir de la fin des années 80 pro Scrooge МакДака, Donald Duck, ainsi que Dilli, Billy et Willy. Ingénieux перерисованный et перепридуманный — en conformité avec l’esprit du temps (un favori pour beaucoup de série 87-ème aujourd’hui est obsolète selon les sujets et les caractères). Mais surtout, maintenant, la raison de l’aventure n’est pas à la cupidité de Scrooge, et que l’aventure est tout simplement amusant. Le meilleur bon de bande dessinée depuis la Гравити Falls ».

Pour qui: les enfants et les enfants intérieurs, c’est un nostalgique des adultes.

Combien faudra: trois heures avec cuivres.

Où regarder: Disney channel le samedi à 18:40.

« Oubliés de dieu », une saison

Sombre western Scott Frank (Logan) sur disparates sur le Far west de la fin du XIXE siècle, des gens dont les vies ont entaché d’un genre différent de la tragédie. Par exemple, Roy Goode (Jack O’connell street) veut tuer le chef du gang de voyous Frank Griffin (Jeff Daniels).

Pour qui: les « Oubliés de dieu », probablement полюбятся les apologistes du genre, parce qu’ils ont le sang, l’obscurité, безнадега, les questions de la foi et les lois de l’Ouest Sauvage.

Combien prend huit heures avec un peu de.

Où regarder: sur Netflix.

« Les fugitifs », une saison

L’adaptation de l’un des plus beaux супергеройских de la bande dessinée Marvel dans ce siècle. « Les fugitifs » de Brian K. Vaughn parlent d’un groupe d’enfants qui apprennent que leurs parents — super-vilains (et encore pas tous d’entre eux les gens). Un fan de la bande dessinée et шоураннер « Célibataires » de Josh Schwartz fait de cette неглупое adolescente show sur le passage à l’âge adulte et le conflit avec les parents.

Pour qui: pour les adolescents, les futurs adolescents et les parents qui ont oublié comment étaient des adolescents. Eh bien, et pour les fans de la bande dessinée, супергероики et assistant клиффхэнгеров Brian K. Vaughn.

Combien prend un peu moins de neuf heures.

Où regarder: « Амедиатеке ». La première saison de l’émission se termine en janvier.

« Les chasseurs de trolls », les deux saisons

L’incroyable beauté et ламповости conte de Guillermo del Toro et studios DreamWorks pro adolescent de Jake Lake (Anton Yelchin), qui s’avère être en proie à la guerre entre les mauvais et les bons trolls.

Pour qui: encore un spectacle pour toute la famille, ainsi que pour les fans de del Toro, des créatures fantastiques et des jeux vidéo (« les Chasseurs » — le meilleur adaptation de jeux vidéo, qui, certes, n’existe pas).

Combien faudra: 14 heures et demie.

Où regarder: sur Netflix.

« Miroir noir », trois saisons

Satirique anthologie de Charlie Brouckère, se moquant de l’obsession des gens technologies modernes, et leur exemple — de la nature humaine.

Pour qui: les sociopathes, les sceptiques, les paranoïaques, luddite et des technocrates, ainsi que pour ceux qui sont partielle à la créativité Jodie Foster et John Хиллкоута (ils retireront le premier et le troisième de la série, respectivement).

Combien prend environ 20 heures.

Où regarder: sur Netflix. La nouvelle saison sortira le 29 décembre.

« Le secret des matériaux », onze saisons

Le retour de la légendaire сыскарей de l’inconnu — Mulder et Scully (David Duchovny et Gillian Anderson). À en juger par la dixième saison, n’est pas quelque chose de trop triomphal, mais il y a toujours la possibilité de voir les affaires sur les OVNIS et les mutants tout a commencé.

Pour qui: les anciennes saisons, c’est la fête pour конспирологов et les fans de sci-fi, процедуралов et ces merveilleux spectacles à partir des années 90, lorsque les feuilletons ne sont pas encore des « nouveaux romans », mais traîne pas pire boulevard чтива.

Combien prend près d’une semaine (environ six jours et 15 heures). De nouveau, le onzième sur le compte de la saison entre le 3 janvier, mais le mieux est de revoir les anciennes.

Où regarder: 11 de la saison 4 janvier sur la chaîne TV3.

« L’histoire américaine des crimes », les deux saisons

Ерническая anthologie étonnantes criminels de cas de la vie réelle de шоураннера de Ryan Murphy (« histoire d’horreur Américain », « Inimitié »). Dans la première saison de l’analysiez l’affaire Oa Jay Simpson, dans le second, arrivés à l’assassinat de Gianni Версачи. Dans le rôle de la victime — Edgar Ramirez et sa sœur Донателлу a joué Penelope Cruz.

Pour qui:les fans de kitsch, des incidents du passé, de la satire, lumineux et spécifique de sens de l’humour de Ryan Murphy.

Combien prend un peu moins de 18 heures.

Où regarder: « Амедиатеке ». La deuxième saison débutera le 17 janvier.

Alexis Filippov