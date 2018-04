Quelles traces l’Expo 58 a-t-elle laissées pour vous?

Le 17 avril 1958, l’Expo 58 ouvre ses portes. Gigantesque événement à la portée internationale, vitrine d’une modernité prometteuse, moment-charnière avant la fin des charbonnages, la question linguistique et la décolonisation, l’Expo 58 va profondément marquer la mémoire collective des Belges. Mais pas seulement ! De manière très concrète, on trouve aujourd’hui encore de nombreuses traces de cet événement dans l’urbanisme bruxellois, l’architecture, la mobilité également. A l’époque, l’arrière-fond politique de l’Expo 58 c’est aussi la Guerre froide. Soixante ans plus tard, entre Russie et Occident, c’est le retour des menaces. Sur le même mode ?

Autant de sujets que nous aborderons ensemble dans « Débats Première », en collaboration avec Le Vif/l’Express, ce jeudi 12 avril de 12h à 13h sur La Première.

