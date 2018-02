Quelque 15.000 personnes attendues au carnaval de Waremme

Trente-neuf chars et groupes défileront dans le centre-ville de Waremme ce dimanche 4 mars dès 14h. Il s’agit du plus grand carnaval en Hesbaye. Des mesures exceptionnelles de sécurité sont prévues pour cet événement qui constitue une institution dans la région.

Dimanche, quinze mille personnes sont attendues en plein centre de Waremme à l’occasion du défilé du carnaval. Ce sont au total 39 chars et groupes folkloriques qui défileront le long d’un circuit de 4,5 kilomètres entre 14 et 17h. « On a prévu une tonne de confettis et une tonne et demie de confiseries. La spécificité du carnaval de Waremme, c’est sa bonne humeur, mais aussi la volonté de faire plaisir un maximum aux enfants », détaille enthousiaste l’échevin Albert Gérard.

Un carnaval qui attire essentiellement toute la Hesbaye, mais également beaucoup de Flamands. « On dénombre un millier de places de parking. Un fléchage sera indiqué à la sortie de tous les grands axes de la ville. »

Pour éviter tout débordement et pour que le carnaval reste synonyme d’évènement familial où règne la bonne humeur, les autorités communales ont décidé d’interdire formellement la consommation de boissons alcoolisées sur les chars, ou du moins de manière visible par le public. « On ne veut pas que l’alcool vienne gâcher le paysage. Il faut que ça reste familial et bon enfant », ajoute le député-bourgmestre Jacques Chabot.

La sécurité sera quant à elle optimale. Bien que l’OCAM ait descendu son niveau d’alerte au niveau 2, la Ville compte bien maintenir un niveau 3 pour éviter tout désagrément lors de manifestation.