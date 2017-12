Qui a volé Paco, le chihuahua de Romain, 12 ans ?

Récupérer Paco, son chihuahua de 4 mois, c’est le vœu le plus cher de Romain. Le garçon de 12 ans était avec sa maman, Caroline Romnee, lorsqu’ils ont découvert que leur maison avait été cambriolée, le 20 décembre dernier. Vêtements, chaussures, bijoux, les voleurs ont fait main basse sur beaucoup de choses… dont le petit chien. « C’était la stupéfaction totale », raconte Caroline. « Romain pleurait, hurlait, il réclamait son chien. c’était terrible ». Depuis, Romain a perdu l’appétit.

Cette petite boule de poil, c’était toute sa vie, son meilleur copain. « Je voulais avoir un chihuahua depuis longtemps parce que j’aime bien cette race de chiens. Alors j’ai économisé pendant 1 an et demi pour ça: j’ai mis de côté l’argent reçu à mon anniversaire et les dringuelles, et finalement j’ai eu assez de sous pour aller l’acheter ! C’était vraiment mon copain, il était très attaché à moi, il me suivait partout dans la maison. »

La famille a immédiatement lancé un avis de recherche tous azimuts. « J’ai tout de suite fait le tour des vétérinaires de garde », explique Caroline. « J’ai été déclarer le vol à la SPA parce qu’il est pucé: si quelqu’un le leur amène, ils l’identifieront tout de suite. Et puis, nous avons collé des affiches partout dans le quartier, on ne sait jamais! »

Mais la maman de Romain pense à autre chose: « Je me dis que comme nous sommes en période de Noël, Paco a peut-être été revendu ou offert à une autre famille. Aussi, nous avons une proposition à faire: Nous sommes prêts à offrir un autre chihuahua à cette famille qui aurait récupéré notre chien, pour que nous puissions reprendre le nôtre. »

Mais pas de nouvelles pour l’instant. Seule note positive: l’incroyable élan de solidarité qui s’est créé autour de Romain, et qui met un peu, un tout petit peu, de baume au cœur.