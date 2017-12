Publicité

MOSCOU, 26 décembre. /TASS/. Le milieu de terrain néerlandais de « Spartacus » Quincy Промес est reconnu comme le meilleur joueur de la Russie en 2017, selon une enquête des journalistes, qui tient traditionnellement l’hebdomadaire « le Football ». Ont participé à l’enquête 279 journalistes leader des médias, y compris le personnel de l’agence TASS, et des représentants des services de presse.

Les répondants ont été d’appeler les trois meilleurs joueurs de l’année civile. Pour chaque première place était remis trois points, pour la seconde ou deux, le troisième est un. Selon les règles de l’enquête, vous pouvez appeler tous les joueurs, qui avaient en 2017 dans le championnat de Russie, ainsi que les russes jouent à l’étranger.

Промес a marqué 419 points, devant le capitaine rouge et le blanc de Denis Глушакова sur 142 points (277). Pour les trois premiers, le buteur de Krasnodar » Fiodor Смолов (254). Seulement les répondants ont mentionné dans leurs questionnaires de 42 joueurs de football, 165 journalistes ont appelé dans son trio hollandais de « Spartacus ». Leader sur le nombre de joueurs de football mentionnés dans l’enquête, sont devenus « le Spartak moscou, le CSKA moscou et « Locomotive » – de sept joueurs, « Zénith » a été présenté à cinq joueurs.

« J’ai choisi de « Spartacus », parce que c’est la meilleure et la plus forte du club en Russie, savait qu’il avait longtemps n’a plus gagné en championnat, a dit le joueur de 25 ans, dans une interview à l’hebdomadaire. Je voulais entrer dans l’histoire avec le club, et maintenant nous sommes les champions. Russie – un excellent endroit pour grandir et devenir un meilleur joueur. Je suis très travaillé avec diligence chaque année, pour atteindre ce niveau ».

En 2017 Промес avec « Spartacus » est devenu le champion de la Russie. Rouge-blanc ont remporté le championnat national pour la première fois en 16 ans. Le milieu de terrain néerlandais est devenu le meilleur buteur de l’équipe, sur son compte 12 buts en 26 matches de la saison 2016/17.

L’hebdomadaire « le Football » détermine chaque année le meilleur joueur de football du pays depuis 1964. Промес est devenu le 44e joueur ayant remporté le sondage, ainsi que le sixième легионером, qui a été élu meilleur joueur de l’année en Russie. En plus le meilleur joueur de tous les pays a avoué l’ancien attaquant de kiev « Dynamo » Oleg Blokhin – trois fois (1973, 1974, 1975). Pour la première fois dans le XXIE siècle le meilleur joueur de l’année élu footballeur de moscou de « Spartacus ». La dernière avant Промесом a été Yegor Titov, qui est devenu le joueur de l’année 2000.

Biographie Промеса

Quincy Промес élève de l’académie de l’Ajax, mais le plus titré, le club de son pays, il n’a pas passé un seul match. À l’âge de 17 ans Промес passé à Twente, à partir de laquelle la saison s’avançait dans « go Ahead Eagles ». Le 8 août 2014 Промес a signé un contrat de quatre ans avec « Spartacus », rouge-blanc payé pour le néerlandais de l’ordre de 10 millions d’euros.

Dans la première saison Промес est devenu le leader de l’équipe et le championnat de Russie, a son visage vraiment un style de joueur. Il a immédiatement mis son nom dans l’histoire du club, marquant le premier but en match officiel de la nouvelle спартаковском stade. Dans les deux premières saisons de la Промес est devenu le meilleur buteur de « Spartacus », mais la commande ci-dessus, le cinquième n’a pas augmenté. La demande des principaux championnats européens sur Промеса apparaissait régulièrement, mais il a parlé d’un désir de devenir un champion de « Spartacus » et chaque fois est resté.

Dans le championnat de la saison 2016/17 Промес officiellement devenu l’auteur de « l’or » de buts, il a marqué le but de la victoire ballon dans le but de « Tomi », et le lendemain, après la défaite, « Zénith » de « Terek » rouge-blanc sont devenus hors de portée de ses rivaux. Промес est resté en Russie et après la réalisation de l’objectif. Après 20 tours de la saison en cours il partage la première place dans la liste des buteurs avec Смоловым et Alexandre Кокориным (10 buts), et son premier campagne en Ligue des champions souviens double porte de « Séville » à l’un des plus brillants matches rouge-blanc ces dernières années (5:1). Dans le cadre de « Spartacus » Промес passé de 115 matches et marqué 58 buts.

Dans l’équipe nationale des pays-bas Промес a débuté le 5 mars 2014 dans un match amical contre la france. Peu à peu, il est devenu un acteur majeur et visible au sein de l’équipe nationale, mais Промесу obtenu n’est pas le meilleur temps dans l’histoire du football néerlandais – l’équipe n’a pas pu отобраться ni pour le championnat d’Europe de 2016 en France, ni à la coupe du monde 2018 en Russie. Il a passé en équipe de 25 matches et a marqué quatre buts.

Comment ont voté les journalistes TASS

Vladislav Outkine – Alexis Миранчук, Denis Glushakov, Fiodor Смолов;

Maxime Алланазаров – Denis Glushakov, Fernando, Fiodor Смолов;

Ilya Andreev – Denis Glushakov, Fiodor Смолов. Alexander Kokorin;

André Карташов – Quincy Промес, Fernando, Roman Зобнин;

Oleg Koshelev – Georges Джикия, Denis Glushakov, Quincy Промес;

Дильшад Ломовских – Fiodor Смолов, Quincy Промес, Alexis Миранчук;

Elena Poliakoff – Quincy Промес, Denis Glushakov, Alexander Kokorin;

Anton Histoires – Georges Джикия, André Lounev Se Caractérisait Fernando;

Dmitry Рачицкий – Denis Glushakov, Quincy Промес, Fiodor Смолов;

Denis Rose – Denis Glushakov, Quincy Промес, Fiodor Смолов;

Eugène Трушин – Quincy Промес, Denis Glushakov, Manuel Fernandes;

Rustam … Documentaire De Cette – Alexander Kokorin, Quincy Промес, Alexandre Golovine.

Les meilleurs joueurs de la Russie (depuis 1992)

1992 – Viktor Onopko (Spartak Moscou)

1993 – Viktor Onopko (Spartak Moscou)

1994 – Igor Симутенков (Dynamo Moscou)

1995 – Ilya Цымбаларь (Spartak Moscou)

1996 – André Tikhonov (Spartak Moscou)

1997 – Dmitri Аленичев (Spartak Moscou)

1998 – Yegor Titov (Spartak Moscou)

1999 – Alexis Смертин (Lokomotiv Moscou)

2000 – Yegor Titov (Spartak Moscou)

2001 – Ruslan Нигматуллин (Lokomotiv Moscou)

2002 – Dmitri Лоськов (Lokomotiv Moscou)

2003 – Dmitri Лоськов (Lokomotiv Moscou)

2004 – Dmitri Сычев (Lokomotiv Moscou)

2005 – Daniel Carvalho (CSKA moskva)

2006 – Andrey Arshavin (Zénith Saint-Pétersbourg)

2007 – Konstantin Zyryanov (Zénith Saint-Pétersbourg)

2008 – Yuri Zhirkov (CSKA moskva)

2009 – Alejandro Dominguez (Rubin Kazan)

2010 – Miguel Danny (Zenit Saint-Pétersbourg)

2011 – Seydou Doumbia (CSKA moskva)

2012 – Le Roman Shirokov (Zénith Saint-Pétersbourg)

2013 – Roman Shirokov (Zénith Saint-Pétersbourg)

2014 – Seydou Doumbia (CSKA moskva)

2015 – Hulk (Zenit Saint-Pétersbourg)

2016 – Fiodor Смолов (« Krasnodar »)