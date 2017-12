Quinze caméras de surveillance installées dans le centre de Herve et de Battice en 2018

La commune vient de relancer l’appel d’offres, les offres précédentes ne remplissant pas les conditions légales.

Cette fois, la ville de Herve espère aboutir. « Le projet n’est pas neuf en soi, il avait été abandonné au cours de la législature précédente. Ce n’est que maintenant que l’on va pouvoir enfin attribuer les différents lots de caméras de surveillance », explique le bourgmestre faisant fonction, Marc Drouguet.

« On a choisi les endroits où installer ces caméras en fonction d’une étude réalisée par la police, poursuit notre interlocuteur. Des endroits fortement fréquentés par les citoyens ou des endroits où l’on a déjà noté des soucis (tags, incivilités, dépôts…). Alors, bien sûr, un policier n’aura pas constamment les yeux rivés sur les écrans, mais les vidéos et images pourront être utilisées en cas de problème. Il s’agit donc d’un outil supplémentaire pour nos policiers. »

En tout, cela représente un budget de 440.000 euros pour 15 caméras. « Mais on aura aussi la possibilité d’utiliser une caméra mobile lors des grands événements organisés sur notre territoire (…) On espère que l’on pourra commencer fin du premier semestre 2018, ou début du second. »