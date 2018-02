Radicalisme: Schaerbeek a dépensé 310 000 euros dans la prévention entre 2014 et 2017

Les autorités de Schaerbeek ont dépensé plus de 310 000 euros en matière de prévention du radicalisme, entre 2014 et 2017. C’est ce qui ressort d’un rapport de près de 50 pages (que la RTBF a pu consulter) réalisé par le Programme de prévention urbaine de la commune et sa Cellule Prévention de la radicalisation violente. Cette somme provient essentiellement de subsides émanant du Ministère de l’Intérieur (Contrat de sécurité et de société) ainsi que de la Région bruxelloise (Plan local de la prévention et de Proximité).

Schaerbeek, commune liée aux attentats

Schaerbeek, comme Molenbeek, a été confrontée au radicalisme peu après l’éclatement du conflit syrien, début des années 2010. Pour rappel, les deux premiers départs vers la Syrie médiatisés étaient des élèves d’une école secondaire schaerbeekoise, en 2013. Pour rappel, c’est rue Henri Bergé, à Schaerbeek que les terroristes du 13 novembre ont préparé les attentats parisiens. C’est à Schaerbeek, aussi, que se situait l’appartement « conspiratif » des terroristes du 22 mars 2016. Cette même année, Schaerbeek recensait une trentaine d’habitants partis rejoindre le groupe terroriste Etat islamique. Confrontés à cette rude réalité, les autorités ont dû lancer une série d’actions de prévention, parfois dans l’urgence, pour empêcher d’autres départs et sensibiliser les acteurs de terrain à la problématique.

Prévention, formation, sensibilisation

Concrètement, les 310.000 euros ont notamment permis de former du personnel communal au radicalisme islamiste, aux discours complotistes, d’organiser des Mothers Schools (rencontres entre mères concernées avec l’ASBL SAVE Belgium), de présenter des pièces de théâtre aux élèves schaerbeekois (« Lettre à Nour » de l’islamologue Rachid Benzine), une exposition sur l’exclusion et les contrôles au faciès, d’organiser des conférences-débats avec Mourad Benchellali (repenti d’Al-Qaïda)… Ce n’est pas tout: des projets « canalisation par le sport » ont été montés ainsi que des actions de sensibilisation des jeunes à la situation des réfugiés syriens ou encore aux dangers d’internet. De plus, la commune a pu engager un référent radicalisme violent en charge de la cellule dédiée spécifiquement à cette question.

Ce ne sont là que quelques-uns des projets menés au cours de la période 2014-2017 à Schaerbeek. D’autres suivront en 2018, davantage tournés par la problématique des returnees (des radicalisés de retour des zones de combats) et des radicalisés présents en Belgique, tentés par une action violente intérieure.

Quelle efficacité?

Restent plusieurs questions. Ces actions ont-elles été efficaces? Ont-elle permis d’empêcher des départs et la radicalisation des jeunes, premières cibles des recruteurs? Les auteurs du rapport le disent: « Compte-tenu du manque de recul temporel et de la nécessité d’une approche pluridisciplinaire, l’analyse scientifique des résultats des approches de prévention n’est logiquement pas encore disponible. »

Pour les auteurs du rapport, il reste encore du chemin à parcourir avec une formation continue des acteurs de terrain, une meilleure prise en charge des familles concernées, l’élargissement du travail autour du radicalisme vers un travail plus orienté vers la cohésion sociale, l’interculturalité et la citoyenneté. La Cellule radicalisme de Schaerbeek souhaite aussi une meilleure circulation de l’information entre les différents services.