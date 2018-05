Rapoport: Ekaterinbourg est prêt à prendre le principal événement dans le monde du football

« Ekaterinburg-Arena »

© Donat Sorokin/TASS

EKATERINBOURG, le 6 mai. /TASS/. Ekaterinbourg est prêt à accueillir la coupe du monde de football, des observations de fond à des travaux de service et de tous les services ne sera pas. Cela a été rapporté par le ministre de la culture physique et des sports de la région de Sverdlovsk Leonid Rapoport.

Le dimanche a été rénové pour la coupe du monde de football au stade Ekaterinburg-Arena » a eu lieu le troisième test match entre l’Oural et пермским « Амкаром ». Les invités ont remporté la victoire avec un score de 2 à 0 dans le match de la 29-ème tour Fédération de football de la premier league (premier league).

« Ce dernier test match nous permet d’enlever toutes les aspérités. Nous en résumant les résultats après chaque match, mais aujourd’hui, parler de service, le fonctionnement de tous les services, de l’hospitalité, j’en suis sûr, des observations de fond ne sera pas. Les matches de la premier league se terminent, et pour nous, tout commence, évidemment, oblast de Sverdlovsk prêt à prendre le principal événement dans le monde du football », – cite Рапопорта le Département de la politique d’information de la région de Sverdlovsk.

Grâce à trois test matchs a pu faire l’expérience des systèmes techniques et de la capacité des infrastructures « Ekaterinburg-Arena », ainsi que de tester le fonctionnement du service d’exploitation. « Nous avons attentivement suivi les commentaires des visiteurs du stade, ont reçu de la rétroaction de nos comptes officiels sur les réseaux sociaux. Ces observations sont prises en compte dans l’élaboration au suivi d’un match », – a expliqué TASS dans l’administration du stade.

Le premier match s’est déroulé sur une « Ekaterinbourg dans l’Arène » le 1er avril, le jeu entre « l’Oural » et казанским « le Rubis » s’est terminée avec un score de 1:1, a réuni l’ordre de 20 milliers de fans. Le deuxième test match entre le « Oural » et de moscou « Spartacus » a eu lieu le 15 avril, les propriétaires ont gagné avec un score de 2:1, en interrompant le gagnant de la série du club de moscou à partir de 18 jeux. Le match a passé en présence de plus de 32 milliers de fans, « Ekaterinburg-Arena peut accueillir 35 mille personnes.

L’opinion des supporters

Le président de l’Union des supporters de l’Oural » Vladimir Перетягин dans la conversation avec le TASS a souligné que le stade et l’organisation de laisser une bonne impression. « Je tiens à souligner le soutien de bénévoles, ainsi que de la bienveillance de la police. Des commentaires, un manque d’urnes sur l’un des voisins au stade des rues, je recommande d’en tenir compte. En ce qui concerne les points de l’alimentation – moi-même, rien ne les ai pas essayé, mais bien que leur beaucoup – et de revenus stade et le confort pour les spectateurs », a déclaré Перетягин.

À Ekaterinbourg passeront quatre matches de la phase de groupes de la coupe du monde 2018: Egypte – Uruguay (15 juin), France – Pérou (le 21 juin), le Japon – Sénégal (24 juin), le Mexique et la Suède (27 juin).