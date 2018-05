NEW YORK, le 6 mai. /TASS/. Rare édition d’un livre dans lequel, pour la première fois, ont été décrites les techniques de lutte contre la toxicomanie, appliquées à des membres du mouvement des alcooliques Anonymes (AA), vendu au samedi de $2,4 millions de avec les métiers, organisés à Los Angeles (Californie), la maison de vente aux enchères Profiles in History. Sur cela a communiqu l’agence The Associated Press (AP).

Comme il est signalé sur le site Profiles in History, il s’agit de la fin du dix-neuvième année 1939 ébauche d’un livre intitulé « les alcooliques Anonymes, histoire, comme beaucoup de milliers d’hommes et de femmes вылечились de l’alcoolisme », appelée également aux états-UNIS « Grand livre ». Dans l’étaient pour la première fois, les principales dispositions des logiciels dits « 12 étapes » de la guérison de la dépendance à l’alcool.

Sur les 161 dactylographiés page comporte de nombreuses annotations faites par les fondateurs du mouvement. Selon les estimations des experts de la maison de vente aux enchères, en 1939, l’année dans le monde, a vendu plus de 30 millions d’exemplaires du livre. Il a été traduit en 43 langues, dont le russe. L’estimation de la valeur du lot était de 2 millions $-$3 millions

L’édition a acquis un milliardaire américain Jim Ирсэй. Il a déclaré à l’AP qu’il prévoit un délai de plusieurs mois de l’année à exposer un livre à la connaissance du public au siège de l’AA de New York. Il a déclaré que depuis plus d’un an tenté d’acheter ce brouillon.

Ирсэй a admis que lui-même il y a 25 ans a commencé à assister à des réunions des AA. Le milliardaire a exprimé sa confiance dans le fait que le livre et le mouvement des AA ont aidé de nombreuses personnes à surmonter la dépendance à l’alcool.

Le programme, basé sur la méthode en 12 étapes », et qui utilisent les groupes d’entraide sont considérés comme le principal психотерапевтическим la méthode de la lutte contre la toxicomanie et de l’alcoolisme dans les etats-UNIS. Selon les estimations de l’AA, au début de 2017, le mouvement unissait à environ 2 millions de personnes à travers le monde. Elle a été fondée en 1935, dans l’état de l’Ohio.