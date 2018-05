Le Manuscrit De Franz Kafka

BERLIN, 28 mai. /TASS/. L’unique manuscrit de l’écrivain Franz Kafka (1883-1924) a été vendu pour 150 €de milliers d’offres à Hambourg. Cela a été rapporté sur le site de la maison d’enchères, Christian Hesse.

Selon lui, il s’agit de шестистраничном brouillon prologue, écrit Кафкой, en collaboration avec son ami Max Wade (1884-1968) – немецкоязычным écrivain d’origine juive. Les commissaires-priseurs précisent qu’en 1911, les deux auteurs ont réfléchi sur l’écriture commune d’un livre intitulé « Richard et Samuel » (Richard et Samuel). L’histoire devait raconter un voyage de deux personnages – écrivains en Suisse et sur le nord de l’Italie, cependant, ce plan n’était pas destiné à devenir une réalité. Depuis 1983, le manuscrit se trouvait chez un collectionneur privé en Suisse. À l’origine la maison de commerce a estimé de son €90 mille

Franz Kafka a légué son travail à Max Gué, pour le détruit après sa mort. Amoureuse de l’écrivain, Dora Diamant, à la différence de Gué, a anéanti tous les manuscrits de Kafka, qu’il lui a laissé. Mais Gué, оценивший littéraire de la contribution d’un ami, a pris tous les documents en Palestine, où il s’est échappé de la persécution nazie en 1939.

Parmi les œuvres les plus célèbres de Franz Kafka – le conte de la Métamorphose (Die Verwandlung, 1915), ainsi que les romans de « Processus » (Der Prozess, 1925) et « le Château » (Das Schloss, 1926).