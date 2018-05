Rassemblement prévu lundi devant le siège du MR liégeois pour la mémoire de Mawda

Le collectif Migrations Libres appelle à un rassemblement organisé ce lundi 21 mai à Vinâve d’Isle en la mémoire de Mawda, la fillette kurde de 2 ans tuée par balle lors d’une course-poursuite avec la police.

Ce rassemblement se veut également être un mouvement de résistance contre « l’Europe forteresse », comme indiqué dans un communiqué. Celui-ci se déroulera devant le siège du MR de Liège, le collectif portant la responsabilité du décès de la fillette sur l’ensemble du gouvernement Michel.

D’autres organisations soutiennent également cet appel, à savoir Hébergement plateforme citoyenne, le Collectif de Résistance Aux Centres pour Étrangers (CRACPE), Antifa Liège et le collectif contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation (CRER). Tous demandent « la fin des rafles des migrants, l’organisation de couloirs migratoires sécurisés et un accueil digne sur notre territoire, la fermeture des centres fermés et la régularisation de tous les sans-papiers ».

En outre, les organisations souhaitent que les responsables politiques impliqués soient désignés, et exigent « la démission des ministres Jambon et Francken ».