Alexandre Бухаров

© Valery Матыцин/TASS

TASS, le 10 avril. L’attaquant russe Alexander Бухаров, qui en ce moment n’a pas de contrat avec une des équipes, tenu une séance d’entraînement dans la composition de kazan, le club de football « le Rubis ». Ce sujet communique le service de presse de l’équipe.

En février Бухаров et « Rostov », pour lequel il a agi à partir de 2014, a décidé de la résiliation du contrat. Depuis, l’attaquant est toujours sans club.

« Aujourd’hui, Alexandre Бухаров tenu une séance d’entraînement avec « le Rubis ». Notre élève se remet d’une blessure et nous reçurent avec joie dans « la » famille. Souhaitons un prompt rétablissement », – dit dans le message du club.

Бухаров déplacé dans « Rostov » en 2014 de saint – pétersbourg « Zénith ». Dans la composition ростовчан, il a passé de 99 matches et qui a marqué 18 buts et donné 17 passes décisives. Il a joué pour la махачкалинский « Anji ». Dans le cadre de « Zenith » l’attaquant a gagné deux fois le championnat de Russie (2010, 2012) et la Supercoupe de pays (2011).

De 2004 à 2010 Бухаров a joué pour le « Rubis ». Dans la composition de kazan du club, il est devenu deux fois champion de Russie (2008, 2009) et vainqueur de la Supercoupe des pays (2010). Dans le cadre de « Rubis » il a passé de 82 matchs, a marqué 36 buts et a donné 13 passes.

33 ans Бухаров occupe la troisième place dans la liste des meilleurs buteurs de l’histoire du club, seulement Гекдениз Karadeniz (52 buts) et Alejandro Dominguez (39) a plus de « Rubis ».