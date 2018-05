Les Footballeurs Du Real

© AP/Matthias Schrader

KIEV, le 27 mai. /TASS/. Le Real madrid, sous la direction de Zinédine Zidane pour la troisième fois consécutive, il est devenu le vainqueur de la Ligue des champions, en finale après sa victoire sur Liverpool, avec un score de 3:1.

La galerie

19 photos





© EPA-EFE/ARMANDO BABANI



« Real madrid » pour la troisième fois consécutive, il est devenu le vainqueur de la Ligue des champions

Double de le club espagnol s’est remplaçant en deuxième période, Gareth Bale, auteur d’un buteur est devenu Karim Benzema, les deux buts sont la conséquence de graves erreurs de gardien de but de l’équipe anglaise Loris Кариуса. Dans la composition des perdants distingua Sadio Mane. Le match pour « Liverpool » a également été marquée par le traumatisme de la meilleur buteur de l’équipe de Mohamed Salah, qui a quitté le champ de la 30-ème minute de la rencontre.

Dans l’histoire moderne du tournoi « le Real madrid est devenu la première équipe à avoir trois fois d’affilée, de gagner en finale de la Ligue des champions. Qui dirige l’équipe de madrid Zidane, à son tour, est devenu le premier dans l’histoire de l’entraîneur, qui a réussi trois fois d’affilée à mener son équipe à la victoire dans le tournoi. Avant de le renommer, le tournoi de la Ligue des champions en 1992, la Coupe d’europe des champions trois fois de suite gagné néerlandais de l’Ajax (1971-1973) et allemande, le Bayern (1974-1976), et le Real madrid a été la plus forte depuis cinq ans (1956-1960).

Zidane a dirigé espagnole commande en 2016 et d’une première pour une saison l’a emmenée en finale de la Ligue des champions, depuis la « crème » chaque année, vont à la finale et gagner. Tout sur le compte du club espagnol de 13 titres – plus que quelqu’un d’autre. Auparavant, l’équipe a gagné en 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 et 2017).

Le final de la malédiction Клоппа

Contrairement aux français, les collègues, l’entraîneur de Liverpool » Jürgen Klopp à aucun moment dans la carrière n’a pas compris eurocup, cette défaite est pour lui un sixième revers en sept finales de matches de différents tournois. Spécialiste eu la chance de gagner la coupe de la Ligue des champions la saison 2012/13, quand a dirigé дортмундской « Боруссией », mais son équipe ont cédé la place à « la Bavière » avec un score de 1:2.

L’entraîneur allemand en 2016 a fait sortir de Liverpool en finale de la Ligue de l’Europe, mais en finale, a cédé « Séville » avec un score de 1:3. L’équipe, sous la direction de Клоппа n’a pas permis de remporter la Coupe de la ligue anglaise de la même saison, qui a perdu le Manchester City fc aux tirs au but.

Encore deux finales de finale de la Coupe d’Allemagne de Klopp n’a pas réussi à conduire Borussia à la victoire, après avoir perdu au bayern en 2014 et « Вольфсбургу » en 2015-m la Seule victoire remportée par l’allemand spécialiste au cours de sa carrière en finale d’un tournoi est une conquête de la Coupe d’Allemagne en 2012, en finale du tournoi дортмундская l’équipe de route « Bavière » (5:2). Aussi Klopp deux fois « Боруссией » gagné la Supercoupe d’Allemagne (2013, 2014).

La chute d’un pharaon égyptien

À la 30e minute de la finale de l’égyptien, l’attaquant de Liverpool » Mohamed Salah en collision avec le défenseur du Real Sergio Рамосом. L’attaquant de l’échec est tombé sur la pelouse et blessé à l’épaule. Sur le terrain sont apparus les médecins, mais Salah a pris la décision de continuer à jouer. Après quelques minutes, il a dû quitter le terrain en raison de la douleur, les larmes aux yeux des egyptiens est passé immédiatement à подтрибунное la pièce.

Voir aussi







Que les fans se sont rendus à la finale de la Ligue des champions à Kiev



« Le traumatisme de Salah est devenu pour nous un choc, a déclaré Klopp lors d’un послематчевой d’une conférence de presse. – C’est très mauvais pour notre équipe, et pour le joueur. Personne maintenant, personne ne dira comment s’est terminée le jeu, il reste sur le terrain. Il est très dommage sérieux ».

Un examen médical a révélé que le tireur entorse de l’articulation de l’épaule. Le ministre des sports et de la jeunesse de l’Égypte Khaled Abd El-Aziz sur sa page Facebook a déclaré que, selon les données reçues de l’état-major de l’équipe, la restauration de Salah faudra environ deux semaines, après quoi il sera en mesure de rejoindre l’équipe nationale, qui attendent des jeux de la phase de groupes de la coupe du monde avec les équipes de l’Uruguay (15 juin, Ekaterinbourg), la Russie (19 juin, Saint-Pétersbourg) et l’Arabie Saoudite (25 juin, Volgograd).

Erreur du gardien de but allemand

« Liverpool » a raté le premier but à cause de курьезной l’erreur de son gardien de but. À la 51e minute de Кариус a introduit le ballon dans le jeu de la main, mais Benzema, qui se trouvait à proximité, a pied, par où la balle est entr dans la porte. Déçu, le gardien de but allemand a essayé de contester la décision du juge de procéder à une compensation sur le but, mais n’a rien obtenu. Malgré l’offensive de la balle, мерсисайдцы sont rapidement venus à lui-même et déjà au bout de quatre minutes ont organisé l’attaque dangereuse, pour un gain de corner. Après le dépôt de défenseur de Liverpool, Dejan Lovren a sauté Sergio Ramos, переправив la balle au вратарскую, où la transmission a répondu Manet, сравнявший compte.

Voir aussi







« Les enfants du » coaching », le Real madrid et grave « Liverpool »



A la 64e minute sur le terrain est apparu gallois forward « crémeux » Gareth Bale, qui est devenu le protagoniste de la réunion. Déjà au bout de trois minutes, il a marqué un beau but, après le dépôt de flanc touché par lui dans la chute dans le coin supérieur de la porte « Liverpool ». Et au bout de 20 minutes de Bâle a mis le point de la victoire dans le match, après son puissant coup de l’extrême Кариус de nouveau commis грубейшую une erreur, n’ayant pas réussi à garder la balle dans les mains. Après cela, le gardien de but allemand est tombé sur la pelouse et est resté jusqu’à lui, ne venez pas de soutenir ses coéquipiers. Après le coup de sifflet final de 24 ans, le gardien de but n’a pas pu retenir ses larmes et s’est excusé auprès des supporters.

Le défenseur de Liverpool Andrew Robertson a soutenu monofraise et dans la conversation, dans un mixte de la zone, a déclaré que le gardien de but ne peut pas l’accuser à trois balles manquées. « Une lourde défaite, mais la vie continue. Je tiens à vous assurer que personne ne blâme Кариуса dans la défaite contre le Real madrid cf. Même le meilleur gardien de la paix pourrait être à sa place », a déclaré Robertson.

« Avez-vous vu ces erreurs et toutes les tout le monde sait, a ajouté la conférence de presse de Klopp. – Seigneur loris est maintenant très difficile, ne pense pas que les mots peuvent l’aider. Le premier but de Bala a été tout simplement fantastique, en ce qui concerne le reste étranges ballons, c’était pas le jour de la Кариуса, car il arrive ».

Le talent, le travail et l’enthousiasme – la formule du succès de Zidane

Zidane sur послематчевой de la conférence a appelé la science-fiction troisième victoire consécutive en finale de la Ligue des champions. « Je n’ai pas de mots, c’est tout simplement fantastique sensation, a déclaré le coach, – j’ai dit à vos joueurs à retenir et à profiter de ce sentiment, parce que rien de tout cela dans sa vie, ils ne connaîtront ».

Voir aussi

Le ministre des sports de l’Égypte: la restauration d’un footballeur Salah prendra deux semaines

Le milieu de terrain de Real madrid Kroos a raconté que la victoire de la coupe du monde 2018 sera le prochain son but

Zidane: le secret de la réussite, le Real est beaucoup de travail et talentueux joueurs

Le médecin de l’équipe de l’Égypte: Salah a reçu une entorse et, probablement, sera en mesure de jouer la coupe du monde 2018

« Le secret de la « Real madrid » dans les séances d’entraînement et talentueux joueurs. Nous avons beaucoup de bons joueurs et ils ont tous une ambition et d’enthousiasme, qui vous permet de gagner des trophées », a ajouté le français.

Après la fin de la finale de nombreuses années d’un leader, le Real madrid, Cristiano Ronaldo, de façon inattendue, a déclaré « qu’il était très bien à Madrid, et sur son avenir il est rapporté dans les prochains jours », donc laissant entendre soin possible à partir de l’équipe pour laquelle il joue depuis 2009.

« Maintenant, je ne pense pas à ses paroles, nous devons nous concentrer sur notre réalisation. Mots – c’est juste un mot, je pense qu’il doit rester dans l’équipe, car il est tellement atteint dans ce club. Jusqu’à ce que nous n’avons pas discuté avec lui de son avenir, mais peut-être dans quelques jours, cristiano Ronaldo dit quelque chose d’autre », réagit le spécialiste français.

33 ans, Ronaldo est le meilleur buteur dans l’histoire de la Ligue des champions, sur son compte 120 buts. Le portugais est devenu le premier quintuplé le vainqueur de la Ligue des champions après avoir renommé le tournoi en 1992.