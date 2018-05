Publicité

© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

© EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

© EPA-EFE/SEDAT SUNA

© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

© EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

© EPA-EFE/SEDAT SUNA

© EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

KIEV, le 26 mai. /TASS/. Espagnol le club de football Real madrid a remporté la victoire sur les anglais « Liverpool » avec un score de 3:1 en finale de la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive, a remporté le tournoi. La rencontre s’est déroulée à Kiev au stade Olympique.

Dans la composition des gagnants bouchés buts inscrits par Karim Benzema (51ème minute) et Gareth Bale (64, 83), les perdants se distingua Sadio Mané (55). Dans la première moitié du terrain à cause des blessures ont quitté un botteur de chaque équipe. D’abord le dommage a reçu l’attaquant de Liverpool » Mohamed Salah, qui joue pour l’équipe nationale de l’Égypte, qui sera l’adversaire de l’équipe de Russie à la coupe du monde. Au bout de quelques minutes a été remplacé par le défenseur du Real madrid et de l’équipe d’Espagne, Dani Carvajal.

Pour le « Real » cette victoire est la 13e à la Ligue des champions, c’est le meilleur résultat dans l’histoire du tournoi, auparavant, l’équipe a gagné en 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 et 2017). Le plus proche poursuivant, l’italien de l’ac Milan, sept trophées. L’équipe espagnole gagne la Ligue des champions pour la troisième année consécutive, dans l’histoire moderne de la compétition, ce n’est pas réussi à personne, et à la Coupe des clubs champions européens (ainsi, le tournoi s’appelait jusqu’en 1992 – env. TASS) de trois victoires consécutives gagné néerlandais de l’Ajax (1971-1973) et allemande, le Bayern (1974-1976), et le Real madrid a été la plus forte depuis cinq ans (1956-1960). Tout le club de la capitale de l’Espagne 16 fois pris part à la finale de la Ligue des champions.

L’entraîneur de Real madrid Zinedine Zidane est devenu le premier entraîneur, qui a obtenu trois victoires consécutives en Ligue des champions. L’année dernière, il est le premier parmi les entraîneurs a remporté les deux finales du tournoi pour le club.

Attaquant portugais du Real Cristiano Ronaldo, avec plus de 120 buts est le meilleur buteur de l’histoire du tournoi, est devenu cinq fois vainqueur de la Ligue des champions, il – le cinquième joueur de football, qui a atteint cette marque. Cinq trophées conquis Francisco Хенто, Alfredo Di Stefano, José Maria Саррага (Real madrid) et Paolo Maldini (ac Milan). Хенто est le seul joueur, qui шестикратным remporté la Coupe de l’uefa champions league. Par conséquent, 33 ans, cristiano Ronaldo est devenu le premier quintuplé le vainqueur de la Ligue des champions.

Cristiano ronaldo est devenu le meilleur buteur actuel de l’uefa champions League avec 15 buts. Le portugais remporte le titre de meilleur buteur du tournoi la septième fois dans la carrière et pour la sixième fois consécutive.

« Le real madrid et Liverpool » organisé le sixième de la confrontation de la réunion. Le club de madrid a remporté une troisième victoire lors de trois défaites. Les équipes ont joué dans la finale de la Coupe des champions en 1981, puis a remporté l’équipe de l’Angleterre. Cette défaite est le dernier qui « le Real madrid a subi à la finale de la principale compétition de clubs en Europe, sept fois depuis remportant l’uefa.

« Liverpool » a participé à un tournoi pour la huitième fois. Équipe anglaise a remporté le trophée de cinq fois, la dernière victoire date de 2005, alors l’équipe de tirs au but était plus de l’ac Milan.