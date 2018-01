Réalisateur suisse a montré à saint-Pétersbourg акробатическую poème sur l’amour et la vérité

SAINT-PÉTERSBOURG, le 13 janvier. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. L’un des plus recherchés après les européennes réalisateurs Daniele Finzi Pasca a montré pour la première fois en Russie, son spectacle « La Verit » (« Vérité ») – une sorte de variation sur le thème de théâtre du rideau pour le ballet « Tristan Fou » de l’artiste surréaliste Salvador Dali. Saint-pétersbourg a vu samedi cette « акробатическую poème sur l’amour et la vérité » sur la scène du Grand théâtre dramatique du nom de Georges Товстоногова (BDT), où la troupe sera en tournée jusqu’au 21 janvier.

« Je ne fais pas le cirque dans sa forme la plus pure, je travaille à la direction du théâtre (en utilisant l’expérience des traditions théâtrales des pays de l’est – env. TASS) et je crois que chaque acteur doit être très formé. Nous sommes profondément étudié la créativité Donné, mais surtout de la dernière période, où le maître s’éloigne de l’extravagance et de provocation. Le rideau est consacré à Тристану et Isolde (sims médiéval, le roman chevaleresque), nous avons donc régulièrement, mais dans le très de manière simple raison, qu’il y est dessiné. Parce que la vérité ou le mensonge dans la peinture de Dali – est et dans le théâtre du monde est également une question très importante », a déclaré le réalisateur avant de saint-pétersbourg pour la première de son spectacle, qui combine le cirque, la danse, la peinture, la musique et le chant.

Au cours des cinq années écoulées depuis la première, le spectacle a été présenté dans 56 villes du monde, et constamment de nouvelles nuances. « C’est une merveilleuse caractéristique de notre créativité – le spectacle est toujours vivante, et demain, vous pouvez l’améliorer », a expliqué le réalisateur. Il a ajouté que, spécialement pour les spectacles à saint-Pétersbourg dans le spectacle inclus phrases en russe.

Ses tournées a précédé le forum Culturel

Ces ses tournées précédé la connaissance de la suisse du réalisateur худруком BDT André Puissant, qui s’est tenue à Saint-Pétersbourg, le centre culturel du forum, où ils ont discuté, en particulier, et la voie du développement moderne du théâtre mondial. Comme l’a dit saint-pétersbourg le réalisateur, ils sont avec Daniel nos nombreuses similitudes dans leurs points de vue sur l’art du théâtre. C’est pourquoi le choix de la scène pour la tournée s’est avéré être tout à fait logique.

« C’est un grand honneur d’être ici et de travailler dans le théâtre de l’histoire », a déclaré le réalisateur à la veille de la première dans le Grand drame qui dans l’année à venir célébrer le centenaire. Le puissant a proposé de Паске devenir en 2019, un metteur en scène de l’anniversaire de la soirée BDT. Le réalisateur a promis de réfléchir à cette proposition.

Avec saint-Pétersbourg, où Pasca a rencontré à la semaine son 54e anniversaire, le réalisateur de nombreuses souvenirs. Ici ont été montré son spectacle Corteo du cirque, des spectacles « Donk » (« le Message de Tchékhov ») et « Bianco su Bianco (Blanc sur blanc). Au théâtre mariinski dans la mise en scène de cet assistant vont à l’opéra « Aïda » spectacle « de Verdi. Requiem.

L’idéologue du « théâtre de la caresse »

Dans l’année à venir Pasca rêve de comparaître devant les russes dans un autre de sa forme en tant qu’écrivain. Selon lui, la langue russe est déjà traduit le livre « Théâtre de la caresse ». En elle, le réalisateur raconte l’histoire de la création de sa troupe, où certains acteurs, il est créative et amicalement associé depuis plus de trois décennies. « Maintenant, nous cherchons un éditeur qui serait intéressé à un livre », dit – il.

Daniele Finzi Pasca – n’est pas seulement le réalisateur, mais aussi dramaturge, chorégraphe, le clown, et encore, selon le Puissant, il est « extrêmement piscine, charmant et très sincère de l’homme », confesse thérapeutique de la désignation du théâtre – aider les gens à se réconcilier avec la souffrance ». Des millions de spectateurs, il est connu par son nom de scène de fantasmes dans le « Cirque du soleil ». Comme metteur en scène de la cérémonie de clôture des XXII jeux Olympiques d’Hiver à Sotchi, il a consacré le spectacle le thème de l’histoire de la culture. « En effet, nous aimons la Russie, parce que nous savons que vous avez fait de vos écrivains, des peintres, des musiciens, votre cirque et le ballet » – a expliqué Pasca votre choix.