Réalisé par Yuri Грымов est devenu un conseiller sous-gouverneur de la région d’Orel de la culture

MOSCOU, le 22 janvier. /TASS/. Réalisateur russe Yuri Грымов est devenu un conseiller sous-gouverneur de la région d’Orel André Клычкова. Грымов s’occupera des questions de développement de la sphère de la culture, de TASS a rapporté lundi le service de presse du gouvernement régional.

« Aujourd’hui, sur le matériel de la réunion avec les membres du gouvernement de l’oblast d’Orel André Клычков a annoncé la nomination de Yuri Грымова sur le poste de conseiller pour la culture », – dit le service de presse.

Selon l’interlocuteur de l’agence, le chef de la région n’est pas marqué le cercle des questions spécifiques qui seront chargés Грымову, limitée à la seule officielle преставлением.

Projets à venir

Грымов a partagé avec le journaliste TASS sa vision défis qui se présentent à lui dans sa nouvelle fonction.

« Mon travail consiste à former le développement stratégique de la région d’Orel, pour des événements qui vont se produire dans la région, puissent acquérir fédéral de la valeur. De sorte que, relativement parlant, les habitants de Moscou, Saint-Pétersbourg voulaient et pouvaient passer le week-end à Orel. La région est considérée comme littéraire de la capitale de la Russie, il est associé avec des biographies d’écrivains comme Tourgueniev, Лесков, Bounine, ici, il ya des littéraires, des musées, des monuments. Mais dans l’organisation de la vie culturelle, dans le domaine du tourisme n’est pas assez systémique, l’interaction de ces domaines sera inscrit dans le concept de développement, il sera mis en place prochainement », a déclaré Грымов.

Il a souligné que l’intention de 2018 est de participer à la célébration du 200e anniversaire de la naissance de l’écrivain Ivan Tourgueniev et le 75e anniversaire de la bataille de la Орловско-Koursk.

« Ce sont deux graves de la date des événements historiques, qui peut être fier de toute la Russie », – a souligné Грымов.

Le réalisateur a déclaré qu’il envisage de travailler dans le gouvernement de l’oblast d’Orel avec la direction artistique de Moscou le théâtre dramatique « Moderne ».

« En vertu du droit fédéral, je suis autorisé à le cumul des postes. Pour l’année de mon travail dans le théâtre libéré six le premier, a considérablement augmenté les ventes de billets. Je vais continuer à diriger le théâtre », dit – Грымов.

Грымов – russe de metteur en scène de théâtre et de cinéma, a retiré des films « mu-Mu » et « Collector », la série télévisée « Casus Кукоцкого », plus de 600 spots publicitaires et des clips. Est l’académicien de l’académie Russe des arts cinématographiques « Nika », lauréat national cinématographique prix « Nika », le prix du président de la fédération de RUSSIE. À partir de décembre 2016 fonctionne le directeur artistique de Moscou théâtre d’art dramatique « Moderne ».