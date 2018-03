Réaménagement du Heysel: NEO face à ses détracteurs

La commission de concertation de la Ville de Bruxelles examinera ce mercredi la première phase du projet NEO, le projet de réaménagement du plateau du Heysel (Nord de Bruxelles). Il s’agit d’un organe consultatif: au cours de cette réunion, la Ville de Bruxelles et les administrations régionales concernées par le projet entendront les (nombreuses) observations de riverains.

Voici l’enjeu de cette commission de concertation en 5 questions:

1) Sur quoi porte la concertation?

Sur la phase 1 du projet NEO -Européa- qui fait actuellement l’objet d’une demande de certificats d’urbanisme et d’environnement introduite par les consortiums Mall of Europe et Europea Housing s.a. Un « certificat » est un accord de principe, indiquant aux opérateurs si leur projet est autorisé et à quelles conditions (avant de s’engager dans les démarches en vue d’obtenir une demande de permis).

2) En quoi consiste le projet ?

NEO est un nouveau quartier composé d’un très grand centre commercial (72.000m2), de 590 logements (500 privés, 90 publics) de tailles et de standings variés, d’un parking souterrain, de zones de loisirs, détente, culture, et sport.

La demande de certificats pour cette première phase porte précisément sur les 590 logements, le pôle de commerces et de loisirs, un immeuble de bureaux, deux crèches, une maison de repos, un parc de loisirs extérieurs, deux trémies et des parkings accessoires (3200 places en sous-sol) à ces fonctions. Elle porte aussi sur la démolition de voiries, de parkings, et d’installations sportives. Enfin sur l’abattage d’arbres.

3) Sur quoi ne porte pas la concertation?

Sur les phases ultérieures de réaménagement du site. Elle ne porte donc pas sur le centre de congrès et le nouvel hôtel qui devraient voir le jour (NEO2) à proximité de Brussels Expo. Ni d’ailleurs sur un possible (?) réaménagement du stade Roi Baudouin.

4) Qui sera entendu à cette commission ?

De nombreux bruxellois et associations qui les représentent. 254 remarques ont déjà été formulées suite à l’enquête publique (ce qui est un nombre important comparativement à la moyenne). Or, on estime que, généralement, un tiers des auteurs de ces remarques viennent s’exprimer à la commission de concertation.

Si l’on en croit les avis compilés par les associations qui défendent les riverains, les commerçants, la nature, la qualité de vie en Ville, les remarques formulées à ce jour portent essentiellement sur le projet commercial « inutile », qui « sacrifie la qualité de vie des riverains » (flux automobile, pollution de l’air), l’inadéquation de l’offre de logements.

Il est à noter que généralement, ce sont les mécontents qui se manifestent dans le cadre d’une commission de concertation.

5) Que se passera-t-il ensuite?

Dans les jours ou les semaines qui viennent, la Ville de Bruxelles et les administrations régionales autour de la table devront formuler un avis commun, tenant compte de ces nombreuses remarques. Cet avis (favorable -éventuellement assorti de conditions, défavorable) est consultatif, donc non contraignant. Au final, c’est la Région qui décidera si elle délivre ou non les certificats. Si les certificats sont délivrés, il y a de grandes chance que les permis le soient aussi, lors de l’étape suivante.

Le projet Néo étant piloté par la Ville de Bruxelles et soutenu par la Région, l’issue de la commission de concertation fait peu de doutes. Il n’empêche, ce débat est un moment hautement symbolique en démocratie.