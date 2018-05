Artem Ребров

TARASOVKA /la région de Moscou/ le 4 mai. /TASS/. Les footballeurs moscou de « Spartacus » essayer de lisser la saison les deux derniers matches du championnat de Russie. À propos de cette conférence de presse a déclaré le gardien de but rouge-blanc Artem Ребров.

« Spartacus » occupe la deuxième place dans le championnat de Russie à deux journées avant la fin du tournoi, à la traîne de moscou « Locomotive » sur quatre points. Si dans la 29e tour de la « Locomotive » impose sur son terrain de saint-pétersbourg « Zénith », le chemin de fer fournira même un titre de champion. Un match de « Locomotive » débutera le samedi à 16:30 gmt, « Spartacus » jouera à la maison avec « Rostov » le même jour, mais à 19:00 gmt.

« Bien sûr, je veux dire que nous ne prêtons pas attention [sur le résultat du match « Locomotive » – « Zénith »], mais nous sommes tous des humains. Il est entendu que quelqu’un quelque chose regarde les résultats, mais nous devons faire abstraction de cela, regardons d’abord sur lui-même. Dans le match avec un « Амкаром » gagné (2 à 0 dans le match de la 28-ème tour – env. TASS), ont connu ce qu’il était avant, maintenant, tout est entre nos mains, et nous avons besoin de lisser la saison, les deux derniers jeux », a déclaré Ребров.

« Spartacus », qui est l’actuel champion de la Russie, du 15 au 23 avril, a perdu trois matches d’affilée: deux en championnat et un en Coupe des pays en demi-finale avec les « Activités ». Par conséquent, les rouge et blanc conservent les chances de gagner dans le championnat de Russie, et en cas d’échec, le seul trophée de « Spartacus » de la saison restera la Supercoupe d’un pays gagné par la « Locomotive ».