Artem Ребров

© Donat Sorokin/TASS

MOSCOU, le 13 mai. /TASS/. Les joueurs de « Spartacus » de se terminer la saison eux-mêmes ont donné la victoire à la Coupe du pays et la deuxième place dans le championnat de Russie. Une telle opinion dans une conversation avec des journalistes, a exprimé le gardien de but rouge-blanc Artem Ребров.

© Denis Тырин/TASS



Le CSKA a remporté la deuxième place de la premier league et se produira dans la phase de groupes de la Ligue des champions

Le dimanche, « Spartacus » perdu « Dynamo » dans le match de la 30e tour et se mit à la troisième place, de perdre directe billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine. Plus tôt спартаковцы perdu « Activités » dans la demi-finale de la Coupe de Russie. En cas de victoire, « Spartacus » serait en finale joué avec l’orateur dans le Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) курским « avant-garde ».

« Je pense que la saison de « Spartacus » on peut reconnaître un échec. Nous avons nous-mêmes donné la deuxième place, eux-mêmes donné la Coupe, n’a pas pu résoudre la tâche. Merci beaucoup pour les fans qui nous ont soutenus tout au long de la saison et sont réunis aujourd’hui et chassés de l’avant », a déclaré Ребров.

« Honnêtement, ça m’est égal, quel place a le CSKA. C’est une honte, que nous n’avons pas pu résoudre nos tâches. Dans les vestiaires après le jeu, tout est silence », a ajouté Ребров.