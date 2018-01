Record de la longueur moyenne des embouteillages sur les autoroutes flamandes en 2017

Les embouteillages sur les autoroutes flamandes étaient un peu plus longs en 2017 que les années précédentes, ressort-il lundi de chiffres communiqués par le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum).

La longueur moyenne des files lors de jours ouvrables, qui étaient également des jours scolaires, a atteint 169 kilomètres en 2017, contre 158 km en 2016. Un record depuis 2011, lorsque la récolte systématique des données a débuté.

Un autre indicateur relevé par le centre: la densité des embouteillages, soit la combinaison de la longueur des files et de leur durée. Celle-ci a atteint le nombre record de 888 kilomètres-heure, contre 809 en 2016. Les files n’étaient donc pas seulement plus longues mais elles se sont aussi réduites plus lentement.

Des chiffres et une analyse plus approfondie seront communiqués par le centre dans son rapport annuel, attendu au printemps. On peut toutefois d’ores et déjà affirmer que ce sont surtout les trois derniers mois de 2017 qui ont contribué à l’augmentation des embouteillages sur les autoroutes flamandes.

Les plus longues files en moyenne ont été observées au mois de novembre, suivi par octobre et décembre. La journée la plus noire était le 11 décembre, qui a enregistré un pic de 603 kilomètres de files en raison des chutes de neige.